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الرياضة

أندية دورينا تعيد ترتيب الأوراق استعداداً للموسم المزدحم خارجياً

الوصل يطمح لحسم ملفات الموسم الجديد مبكراً (الاتحاد)
4 يونيو 2026 01:33

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل 5 أسابيع من فتح نافذة الانتقالات الصيفية، بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين مبكراً في رسم ملامح الموسم الجديد، عبر سلسلة من التحركات والتجديدات والصفقات، التي تعكس حجم التحديات المنتظرة، في موسم استثنائي ستشهد فيه الكرة الإماراتية مشاركة غير مسبوقة على الصعيدين الآسيوي والخليجي.

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ويتصدر الوصل مشهد التحركات المبكرة، بعدما نجح في تأمين استمرارية أحد أبرز مواهبه بتجديد عقد البرتغالي الشاب هوجو نيتو حتى عام 2031، كما حسم صفقة لاعب الوسط لياندرو سباداسيو قادماً من كلباء في صفقة انتقال حر، وفي خطوة تعزز خيارات الفريق قبل مشاركته المرتقبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة التي قاتل الوصل لنيل بطاقة مؤهلة لدور المجموعات فيها.
ويواصل يونايتد، الذي يقوده الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو في أول ظهور له بدوري المحترفين، بناء مشروعه الطموح، بعدما جدّد عقد لاعبه محمد يوسف مع اقترابه من تجديد عقد حبيب الفردان، في رسالة واضحة تؤكد رغبة النادي في الحفاظ على عناصر الخبرة والاستقرار قبل انطلاق الموسم الجديد.
فيما تتحرك إدارة أحد أندية العاصمة أبوظبي، للتعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو الذي أنهى ارتباطه مع منتخبنا الوطني، كما دخل أحد أندية أبوظبي أيضاً في مفاوضات للتعاقد مع لوان بيريرا لاعب الشارقة، ضمن خطة تدعيم الفريق قبل خوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبدوره، يواصل النصر العمل على تعزيز صفوفه، بعدما اقترب من التعاقد مع الجناح السيراليوني ويسلي ديلجادو لاعب الفتح السعودي ضمن فئة المقيمين، فيما دخل حتا في مفاوضات مع المهاجم السنغالي مباي دياني، أحد أبرز هدافي الدوري التركي في السنوات الأخيرة، كما اقترب من ضم المدافع المصري أدهم خالد ضمن فئة المواليد.
وفي الإطار ذاته، اقترب عجمان من التعاقد مع الظهير أحمد الزيودي قادماً من البطائح، ولا يزال أمام «البركان» أكثر من خيار لتدعيم الصفوف، حيث سيحصل على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري أبطال الخليج للأندية بصحبة النصر.
وفي وقت تستعد فيه بقية الأندية للإعلان عن صفقاتها خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ظل موسم مزدحم ينتظر الكرة الإماراتية خارجياً، حيث يشارك العين وشباب الأهلي والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض الجزيرة الدور التمهيدي للنخبة، ويشارك الوحدة في دوري أبطال آسيا 2، بينما يمثل النصر وعجمان الكرة الإماراتية في النسخة الجديدة من دوري أبطال الخليج للأندية، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة ومنح دوري أدنوك مقعدين.
ومع تبقي نحو شهر على انطلاق الميركاتو الصيفي، تبدو الرسالة واضحة، بأن أندية الإمارات بدأت سباق الاستعداد مبكراً، بحثاً عن موسم استثنائي يواكب اتساع الحضور.

دورينا
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
دوري أبطال آسيا للنخبة
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