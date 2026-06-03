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الرياضة

اتحاد الشراع يعلن المشاركة في «آسيوية» التجديف الشاطئي بتايلاند

اتحاد الشراع يعلن المشاركة في «آسيوية» التجديف الشاطئي بتايلاند
4 يونيو 2026 01:34

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مشاركة منتخب التجديف في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري.
ويشارك في البطولة 15 منتخباً آسيوياً هي الإمارات، وتايلاند، والسعودية، وقطر، والكويت، والفلبين، وسنغافورة، وأوزبكستان، والصين، وماليزيا، وسريلانكا، والهند، وهونغ كونغ، وتايبيه، وفيتنام.
ويمثّل منتخب الإمارات في البطولة 5 لاعبين هم أحمد خميس الحمادي، ومحمد سلمان سيف، وحمد عبدالله الحوسني، وسالم علي المنصوري، ومحمد سالم السويدي، تحت إشراف المدير الفني مهدي قريدي، والمدرب سيد علي واضح.
وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن المنتخب الوطني يخوض البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على المراكز المتقدمة والصعود إلى منصة التتويج، مشيداً بالتحضيرات التي سبقت المشاركة والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

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