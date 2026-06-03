الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك المصري لمدة 3 فترات قيد جديد.

وذكر الاتحاد الدولي عبر منصته الرسميه اليوم أن إيقاف القيد يحمل رقم 17 علي الزمالك، الذي توج هذا الموسم بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.يذكر ان الزمالك كان قد قام بسداد مستحقات قضيتين قبل أيام هم مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

من ناحية أخرى، عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعاً مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية.

وذكر الزمالك المصري عبر مركزه الإعلامي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.

وأوضح "تضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حالياً ومستقبلاً".

وأضاف الزمالك أنه من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف".