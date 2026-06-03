الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»

الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»
3 يونيو 2026 23:37

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك المصري لمدة 3 فترات قيد جديد.
وذكر الاتحاد الدولي عبر منصته الرسميه اليوم أن إيقاف القيد يحمل رقم 17 علي الزمالك، الذي توج هذا الموسم بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.يذكر ان الزمالك كان قد قام بسداد مستحقات قضيتين قبل أيام هم مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.
من ناحية أخرى، عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعاً مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب الخاصة بأرض النادي في ميت عقبة وفق متطلبات هيئة الأوقاف المصرية.
وذكر الزمالك المصري عبر مركزه الإعلامي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع تلك المتطلبات، بغرض التوصل إلى حلول مستدامة تنهي تمامًا تلك المشاكل والمتطلبات المتراكمة منذ سنوات.
وأوضح "تضمن الاجتماع كذلك مناقشات مفصلية لهذا الوضع، أثمرت عن حلول توافقية ارتكزت في مجملها على صون حقوق الدولة المصرية متمثلة في وزارة الأوقاف، وبما يحقق مصلحة واستقرار نادي الزمالك حالياً ومستقبلاً".
وأضاف الزمالك أنه من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية لتلك الحلول، للإعلان عنها عند التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع هيئة الأوقاف".

أخبار ذات صلة
«التأشيرات» تلغي معسكر الشارقة في الكويت قبل «آسيوية اليد»
جوميز خارج اهتمامات الأهلي بعد التعاقد مع الخليج السعودي
الزمالك
وزارة الأوقاف المصرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب
4 يونيو 2026
الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»
الرياضة
الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»
اليوم 23:37
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية بعد القبض على 15شخصاً في قضية عملاء إيران
اليوم 23:23
كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»
الرياضة
كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»
اليوم 22:55
وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في الدولة
علوم الدار
وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في الدولة
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©