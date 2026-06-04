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الرياضة

رغم الأجواء الحارة.. «فيفا» يمنع زجاجات المياه في ملاعب المونديال

رغم الأجواء الحارة.. «فيفا» يمنع زجاجات المياه في ملاعب المونديال
4 يونيو 2026 11:07

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب ​خلال مباريات كأس العالم، لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على «مدونة قواعد السلوك في الملاعب». وأوضح الاتحاد، الذي كان قد سمح ⁠سابقاً بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام، أن ​القواعد المحدثة تقضي بمنعها بشكل كامل. وامتد القرار ليشمل ​حظر ‌إدخال أدوات أخرى مثل الزجاجات ⁠والأكواب والبرطمانات ​والعلب، تجنباً لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات. وقال الفيفا في بيان لرويترز «يلتزم الفيفا بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، وقد جاء قرار حظر الزجاجات للحد من المخاطر والإصابات المحتملة». وأضاف «تُحظر الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ونعمل على تعميم هذا الإجراء في ​جميع ملاعب البطولة».
 وأثار القرار مخاوف الجماهير بشأن التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، التي يُتوقع أن تتراوح في بعض الملاعب بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب تساؤلات حول سهولة الحصول على مياه الشرب داخل الملاعب. وأكد ​الفيفا اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار الحرارة، مشيرا إلى أنه ينسق مع لجان المدن المستضيفة والسلطات المحلية لتوفير حلول تشمل محطات رش المياه، ​والمراوح، ونقاط الترطيب، ‌والخيام ⁠المبردة، وغيرها من ‌الوسائل في محيط الملاعب. وجاء ‌في البيان «داخل نطاق الملعب، ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 2026 متوافقة ⁠مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها ​هذه الملاعب»، وستقام كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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