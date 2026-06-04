بين نطحة زيدان وعضة سواريز.. 10 مشاهد من الخيال في المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

على مدار 96 عاماً لم تقتصر الإثارة في كأس العالم على الأهداف والبطولات فقط، بل شهد المونديال أحداثاً استثنائية تحولت إلى جزء من ذاكرة كرة القدم العالمية، بعضها غيّر قوانين اللعبة، وبعضها ظل حديث الجماهير لعقود طويلة.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، هناك لحظات لا تنسى من أبرزها 10 مشاهد جنونية هزّت تاريخ البطولة وأصبحت من أكثر المشاهد تداولا في تاريخ الساحرة المستديرة.

البداية من نطحة زيدان، حيث تبقى لحظة طرد أسطورة فرنسا زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا الأكثر شهرة في تاريخ البطولة. ففي آخر مباراة له قبل الاعتزال، وجّه زيدان نطحة شهيرة إلى ماركو ماتيراتزي، ليغادر الملعب مطروداً وسط ذهول العالم بأسره، أما اللقطة الثانية فكانت يد مارادونا، في ربع نهائي مونديال 1986، عندما سجل الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفا بيده في مرمى إنجلترا، في لقطة مازالت عالقة في أذهان عشاق كرة القدم حول العالم، وبعد دقائق قليلة فقط، سجل واحداً من أجمل أهداف كرة القدم على الإطلاق، ليجمع بين الجدل والعبقرية في مباراة واحدة، أما ثالث المشاهد فكان كارثة البرازيل التاريخية أمام ألمانيا، حيث شهد نصف نهائي كأس العالم 2014 واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ الرياضة، عندما سقطت البرازيل على أرضها وبين جماهيرها بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا، في ليلة لا تزال توصف بأنها الأسوأ في تاريخ "السيليساو".

ووكان لويس سواريز بطل المشهد الرابع عندما أبعد كرة غانية محققة في مباراة ربع نهائي مونديال 2010 من على خط المرمى بيده في الثواني الأخيرة، ليطرد مباشرة. لكن أسامواه جيان أهدر ركلة الجزاء، وتأهلت الأوروجواي لاحقاً بركلات الترجيح.

ولم يكتاف سواريز ببطولة المشهد الرابع فقط حيث قام بدور البطولة في خامس المشاهد عندماعض سواريز المدافع الإيطالي كيليني في مونديال 2014، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيطياليا، ليتعرض لعقوبة قاسية وإيقافاً لعدة أشهر.

وتلخص المشهد السادس فيما يمكن تسميته "معركة نورمبرج"، عبر مواجهة البرتغال وهولندا في كأس العالم 2006 والتي تحولت إلى حرب كروية حقيقية، بعدما أشهر الحكم 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء، في رقم قياسي لا يزال صامدا حتى اليوم.

وجاء هدف لامبارد الذي لم يُحتسب لمنتخب إنجلترا في مونديال 2010، عندما تجاوزت تسديدة فرانك لامبارد خط مرمى ألمانيا بوضوح، لكن الحكم لم يحتسب الهدف. وأدت تلك الواقعة لاحقا إلى تسريع اعتماد تقنية خط المرمى في كرة القدم.

وفيما ظهر الظهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل كبطل المشاهد الثامن، في فوضى الغموض قبل نهائي 1998، حيث تم استبعاده قبل ساعات من نهائي نسخة فرنسا 1998 ثم عاد إليها مجدداً ليطرح تساؤلات كثيرة. ولكن بعد المباراة تبيّن أنه تعرض لأزمة صحية قبل اللقاء، وظهر بعيدا عن مستواه في خسارة البرازيل 3-0.

بينما جاء المشهد التاسع في مونديال جنوب أفريقيا 2010، عندما دخل لاعبو فرنسا في تمرد غير مسبوق ضد المدرب ريمون دومينيك، وقاطعوا التدريبات وسط أجواء فوضوية انتهت بخروج مبكر ومهين من البطولة.

وأخيراً تلخص المشهد العاشرفي سرقة كأس العالم، وقبل انطلاق مونديال 1966 في إنجلترا بثلاثة أشهر، حيث تعرض كأس العالم للسرقة خلال معرض عام في لندن. والمفارقة أن الكأس عُثر عليه لاحقا بواسطة كلب يدعى «بيكلز»، ليصبح بطلا شعبيا قبل أن يستعيد الإنجليز الكأس ويتوجوا به لاحقا.