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الرياضة

7 فرق في «آسيوية أندية اليد».. وتغيير نظام البطولة

7 فرق في «آسيوية أندية اليد».. وتغيير نظام البطولة
4 يونيو 2026 13:22

علي معالي (أبوظبي)
أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تعديلاً على نظام بطولة الأندية الآسيوية المقرر انطلاقها بالكويت بعد غدٍ السبت، لتقام على طريقة الدوري من مرحلة واحدة بدلاً من مجموعتين، كما كان مقرراً سابقاً، وذلك بعد انسحاب فريق «شا» الصيني، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، فيلعب الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية.
وفي تطور آخر، توجهت بعثة فريق الشارقة إلى الكويت من دون الثنائي الدولي المصري هشام محمد، وجمال صلاح من نادي الزمالك، لعدم حصولهما على التأشيرة رغم انتظامهما في تدريبات الفريق بالشارقة قبل السفر إلى الكويت، وبدأت الوفود المشاركة بالبطولة تتوافد على الكويت، ووصلت بعثة نادي الخليج السعودي وباشر الفريق استعداداته لخوض منافسات البطولة، وأنهى فريقا الكويت وبرقان من الكويت، الاستعدادات النهائية لخوض البطولة.
وبعد انسحاب الفريق الصيني، اقتصر عدد المشاركين في البطولة على 7 أندية هي الكويت، برقان من الكويت، الشارقة الإماراتي، حامل اللقب، والدحيل القطري، والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري، تخوض منافسات النسخة الـ28 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، المؤجلة من موسم 2024-2025، مؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، تقام باستضافة نادي الكويت.

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