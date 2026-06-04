محمد صلاح يتحدى «تاريخ» حسام حسن

عمرو عبيد (القاهرة)

يحتل النجم المصري «العالمي»، محمد صلاح، المرتبة الثانية، في قائمة هدافي منتخب مصر التاريخيين، برصيد 67 هدفاً، حتى الآن، ولا يسبقه سوى «مُدربه» الحالي، «الأسطوري» حسام حسن، بفارق هدفين، إذ سجّل الهدّاف القدير المعروف بلقب «العميد»، 69 هدفاً، ولا يحتاج صلاح سوى 3 أهداف فقط، قد تأتي في كأس العالم المُقبلة بعد أيام، ليُصبح الهدّاف التاريخي لـ«الفراعنة»، برقم رُبما يصعب تحطيمه، خلال «الحقبة الحالية».

ويبدو «الجدول الزمني» لتاريخ هدافي «الفراعنة»، طويلاً وغريباً بعض الشيء، لأن عدد المُتنافسين فيه لم يكن كبيراً، في أغلب الحقب الزمنية السابقة، وإذا كان صلاح يبدو أقرب من أي وقت مضى، لاعتلاء تلك القمة الدولية الخاصة بمنتخب بلده، فإن هذا قد يعني تحطيم رقم حسام حسن، بعد 20 عاماً، وهي ليست الفترة الأطول، في تاريخ سباق الهدافين مع «الفراعنة».

إذ إن مُدرب منتخب مصر الحالي، نفسه، احتاج 22 عاماً، لتجاوز رقم «الأسطوري» حسن الشاذلي، هدّاف «الفراعنة» الكبير في ستينيات القرن الماضي، حيث تمكّن حسام حسن من تسجيل هدفه الـ43 في ديسمبر 1997، ليتجاوز الرقم المُسجل رسمياً وقتها، 42 هدفاً، لمصلحة الشاذلي، بسبب عدم وجود صيغة توثيقية حقيقية ومؤكدة لهذا الأمر آنذاك.

وبحسابات ما تم توثيقه لاحقاً، لأهداف حسن الشاذلي، التي بلغت في النهاية 49 هدفاً، كان «العميد» على موعد مؤكد هذه المرة، مع تحطيم رقم النجم التاريخي لفريق نادي الترسانة، بتسجيله الهدف الـ50، في فبراير 1998، أي بعد 23 عاماً، وسواء كانت المرة الأولى أو الثانية، فإن حسام حسن احتاج الفترة الأطول على الإطلاق، في تاريخ هذا السباق، لحسم لقب كبير الهدافين، باعتبار أن محمد صلاح يحتاج إلى 3 أهداف فقط، سواء سجلها قريباً أو حتى وجب عليه الانتظار إلى العام المقبل.

وكان الشاذلي قد احتاج إلى 11 عاماً فقط، لتجاوز رقم «أحد عمالقة العصر القديم»، السيد الضظوي، الذي أحرز 41 هدفاً، بين نهاية أربعينيات القرن الماضي ومطلع الستينيات، حيث أحرز هدّاف «الشواكيش» والدوري المصري عبر التاريخ، هدفه الـ42، عام 1971، لينتزع اللقب التاريخي من الضظوي، ويبقى طويلاً فوق القمة، وحيداً منفرداً.

والجدير بالذكر، أن المُنافسة كانت «شبه معدومة» بين هدافي الجيل الواحد، عبر كل العصور، إذ لم يتمكن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، في مجاراة «ماكينة أهداف» الضظوي، وهو ما تكرر لاحقاً بين الشاذلي ومصطفى رياض وبدوي عبدالفتاح، في حين كان حسام حسن يُغرّد وحيداً في حقبته، وهو ما يحدث الآن أيضاً مع محمد صلاح.

وعلى صعيد «الـ4 كبار» في تلك القائمة، فإن السيد الضظوي حقق رقمه الكبير في أقصر فترة لعب دولية، 12 عاماً فقط، وبأفضل مُعدل «0.82 هدف/ مباراة»، خلال 50 مباراة، بينما لعب حسن الشاذلي 64 مباراة دولية خلال 14 عاماً، ليبلغ مُعدل 0.77 هدف/ مباراة، وإذا نجح محمد صلاح في تجاوز «الرقم القياسي» قريباً، فإنه سيُحقق ذلك خلال 15 عاماً من اللعب الدولي، خاض فيها 115 مباراة حتى الآن، ويبلغ مُعدله الحالي 0.58، في حين أن حسام حسن لعب 176 مباراة لمدة 21 عاماً، مُسجّلاً المُعدل الأقل، 0.39 هدف/ مباراة.