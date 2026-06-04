«مونديال حار جداً».. الحرارة تضرب 97 مباراة في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

لن يذكر كأس العالم 2026 فقط لطابعه التاريخي بمشاركة 3 دول مضيفة و104 مباريات، ولكن أيضا لتأثير حالة المناخ المباشر على سير البطولة، وتعد مباراة أوروجواي وإسبانيا، في دور المجموعات، المقرر إقامتها 26 يونيو، في جوادالاخارا، رمزاً لهذه المشكلة، فبحسب تقرير أجراه مركز المناخ «Climate Central»، وستكون هذه المباراة الأكثر تأثراً بموجة الحر الشديدة.

ووفقاً للتقرير، فإن المباراة تشهد أعلى احتمال لتأثير الحرارة على أداء اللاعبين مقارنة بجميع مباريات البطولة، وتصل نسبة احتمال تأثر المباراة بالحرارة إلى 70%، بزيادة قدرها 37 نقطة مئوية تعزى مباشرة إلى آثار التغير المناخي.

ويشير التقرير إلى أن 97 مباراة من أصل 104 مباريات في كأس العالم ستقام في ظل حرارة شديدة، ما قد يبطئ وتيرة اللعب ويتطلب جهداً بدنياً إضافياً من اللاعبين، حيث يرى خبراء المناخ أن الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى انخفاض عدد الانطلاقات السريعة للاعبين، وتراجع المسافات المقطوعة خلال المباراة، وإبطاء وتيرة اللعب، إضافة إلى زيادة فترات الاستشفاء البدني المطلوبة أثناء اللقاء.

وفي هذا السياق، تبدو مباراة أوروجواي وإسبانيا، التي تُلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات، الأكثر تحدياً. ليس فقط بسبب التهديد المناخي، بل أيضاً بسبب أهميتها التنافسية، حيث يمكن أن تحدد نتيجتها مسار منتخبي الرأس الأخضر والسعودية، اللذين سيترقبان بشغف نتيجة مباراة المرشحين الأبرز لتصدر المجموعة.

ولا تقتصر المخاوف على اللاعبين فقط، بل تمتد إلى الجماهير والحضور في الملاعب المفتوحة، وقد حذّرت دراسات أخرى من أن عدداً من مباريات كأس العالم 2026، قد يقام في ظروف حرارية تقترب من الحدود، التي توصي الهيئات الطبية والرياضية بتجنب اللعب خلالها.

وفي هذا السياق، دعا عدد من اللاعبين والجهات المعنية بسلامة الرياضيين إلى تشديد بروتوكولات الحماية من الحرارة، بما في ذلك تعديل مواعيد بعض المباريات، وزيادة فترات التبريد والترطيب في أثناء اللقاءات.

واستجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الحرارة، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، «فيفا»، إجراءات احترازية في بطولة كأس العالم 2026، من بينها فترات إلزامية لشرب المياه والتبريد خلال كل شوط، مع إمكانية اتخاذ تدابير إضافية وفقاً للظروف المناخية في المدن المستضيفة.