بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجمع النخبة في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، ضمن محطة جديدة من الموسم المحلي الحافل، الذي يواصل تأكيد مكانة البطولة كإحدى أبرز البطولات الوطنية المتخصّصة في صقل المواهب وإعداد أبطال المستقبل، في ظل الدعم الذي تحظى بها الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، وما يوفّره من تهيئه بيئة متكاملة تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات على الساحة الدولية لرياضة الجوجيتسو.

وتدخل الأندية هذه الجولة بطموحات متجددة لتعزيز مواقعها في الترتيب العام، مع تصاعد مستوى المنافسة وتقدم جولات البطولة، التي أصبحت تمثل منصة مهمة لتطوير قدرات اللاعبين الفنية والبدنية، وتأهيل عناصر المنتخبات الوطنية بأفضل صورة للاستحقاقات الإقليمية والقارية والعالمية.

وتكتسب الجولة الرابعة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة يبدأ فيها ترتيب الأندية باكتساب المزيد من النقاط في حسابات المنافسة، حيث تصبح كل نتيجة مؤثرة في مسار السباق نحو المراكز المتقدمة، فيما تمنح منافسات البدلة اللاعبين اختباراً فنياً دقيقاً يتطلب مستويات عالية من التحكم وإدارة النزالات وقراءة تحركات المنافسين، بما يعزّز جاهزيتهم لمختلف المشاركات المقبلة.

وتنطلق النزالات بمنافسات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات البنين والبنات لفئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، على أن تختتم البطولة الأحد بمنافسات البنين والبنات لفئة تحت 12 عاماً، إلى جانب فئات الأطفال الأولى والثانية والثالثة.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة الرابعة تعد محطة مهمة في مسار البطولة مع احتدام المنافسة بين الأندية ودخول السباق مرحلة، تتطلب قدراً أكبر من الثبات والجاهزية عبر مختلف الفئات.

وقال إن هذا النوع من البطولات لا يكشف فقط عن نتائج المنافسات، بل يعكس أيضاً جودة العمل الفني داخل الأندية وقدرتها على إعداد لاعبين قادرين على المنافسة المستمرة وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الحضور العائلي والجماهيري المصاحب للجولات يمنح البطولة قيمة إضافية ويعكس المكانة التي باتت تحظى بها رياضة الجوجيتسو كجزء أصيل من المشهد الرياضي والمجتمعي في الدولة، لا سيما في «عام الأسرة».

من جانبه، قال زايد الشامسي لاعب نادي الوحدة، حزام بني فئة الكبار، إن المشاركة في هذه الفئة العمرية تتميز بخصوصية مختلفة نظراً لاعتماد النزالات على الخبرة والهدوء وحسن التصرف في التفاصيل الدقيقة، موضحاً أن التحضيرات لهذه الجولة ركزت على إدارة النزال منذ بدايته وعدم منح المنافس مساحات للتحرك والاستفادة من كل فرصة لتحقيق التفوق.

وأضاف: البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين لاختبار مستوياتهم أمام منافسين أقوياء، وتسهم في تطوير الأداء واكتساب الخبرات من جولة إلى أخرى، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم الفني وقدرتهم على المنافسة.

وتقام بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو ضمن سلسلة من ثماني جولات على مدار الموسم، بواقع خمس جولات لفئة البدلة وثلاث جولات لفئة من دون البدلة، في إطار منظومة تنافسية متكاملة تسهم في تطوير اللاعبين وتعزيز حضور الأندية وترسيخ مكانة الجوجيتسو كإحدى الرياضات المجتمعية الرائدة في دولة الإمارات، كما تمثّل إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في النجاحات المتواصلة للمنتخبات الوطنية وتعزيز الحضور الإماراتي المتميز على منصات التتويج العالمية.



بني ياس في الصدارة

يتصدر حالياً نادي بني ياس الترتيب عقب الجولة السابقة، وثم يأتي بعده نادي العين في المركز الثاني، بينما يحلّ نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، الأمر الذي يضفي على النزالات المقبلة مزيداً من الإثارة والندية مع سعي الفرق إلى تثبيت مواقعها أو تحسين ترتيبها.