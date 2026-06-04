«مؤسسة نداء» داعم لوجستي للألعاب الإماراتية 2026



دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصّصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن مشاركتها كداعم لوجستي للألعاب الإماراتية 2026 للأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تستضيفها إمارة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم يمثلون دولة الإمارات وعدداً من الوفود الدولية والإقليمية.

وتأتي المشاركة في إطار التزام «نداء»، بدعم المبادرات الوطنية والفعاليات المجتمعية والرياضية، التي تسهم في تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير منظومة اتصالات متخصّصة متطورة وآمنة تدعم فرق العمل واللجان المنظمة والمتطوعين، وتسهم في ضمان كفاءة التنسيق وسلاسة إدارة العمليات الميدانية طوال فترة المنافسات.

وستوفر المؤسسة أجهزة الاتصالات المتخصّصة والخدمات التقنية اللازمة للحدث، بما يعزّز سرعة التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المشاركة، ويسهم في دعم نجاح هذا الحدث الرياضي الوطني.

وتشهد الألعاب الإماراتية 2026، التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، مشاركة واسعة من اللاعبين من أصحاب الهمم في مجموعة متنوعة من المنافسات الرياضية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الرياضة الدامجة، وترسيخ مكانتها منصة عالمية لدعم وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات.

وانطلاقاً من دورها كشريك استراتيجي في دعم الفعاليات الوطنية، تسخر نداء إمكاناتها التقنية وخبراتها المتخصّصة لتوفير حلول اتصالات موثوقة وآمنة تسهم في إنجاح الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وتعزّز من كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وأعرب منصور جمعه بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء، عن فخر المؤسسة بالمشاركة في دعم الألعاب الإماراتية 2026 للأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تمثّل منصة رياضية وإنسانية رائدة تعكس قيم الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وأوضح أن المؤسسة توفر للحدث حلول الاتصالات والخدمات التقنية الداعمة للحدث، بما يضمن كفاءة التواصل بين مختلف فرق العمل والجهات المنظمة.

من جانبه أعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني لأولمبياد الخاص الإماراتي، عن الفخر بالشراكة مع مؤسسة نداء، التي تعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الألعاب الإماراتية 2026، مضيفاً أن نجاح الأولمبياد الخاص الإماراتي هو قصة يشارك في صنعها اللاعبون والأسر والشركاء والرعاة والداعمون، مثمناً مساهمة نداء في دعم الجاهزية التشغيلية للحدث بما يسهم في تقديم تجربة متميزة لجميع المشاركين.