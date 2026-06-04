الأردن يقود 3 منتخبات لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد بطولة كأس العالم 2026 حدثاً تاريخياً يتمثل في مشاركة 4 منتخبات في النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، ويقودها المنتخب الأردني الذي كان تأهله مفاجأة عربية لافتة، بالإضافة إلى منتخبات كوراساو وأوزبكستان والرأس الأخضر، وتسعى هذه المنتخبات إلى مفاجأة العالم وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الدولية.

ولن تذكر نسخة 2026 من كأس العالم فقط بسبب توسع البطولة إلى 48 منتخباً للمرة الأولى، بل أيضاً لأنها ستمنح أربع دول فرصة تحقيق حلم طال انتظاره بالمشاركة في أكبر حدث كروي عالمي.

ونجحت كوراساو وأوزبكستان والأردن والرأس الأخضر في إضافة أسمائها إلى خريطة كأس العالم، لتصبح ضمن قائمة الدول التي افتتحت صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم داخل مناطقها الجغرافية المختلفة.

وتُعد قصة منتخب كوراساو واحدة من أبرز قصص التأهل إلى مونديال 2026 فالجزيرة الكاريبية الصغيرة التي حققت إنجازاً تاريخياً بالتأهل لكأس العالم 2026، لتصبح واحدة من أكثر الفرق غير المتوقعة في البطولة.

بنى المنتخب الكاريبي مشروعاً تنافسياً مدعوماً بلاعبين ذوي خبرة دولية، ليصبح أصغر دولة وأقلها سكانا تتأهل لكأس العالم 2026، بالنسبة للجماهير المحلية، فإن المشاركة في أميركا الشمالية تعني أكثر بكثير من مجرد كرة قدم، إنَّها إنجاز وطني.

فيما ستحتفل القارة الآسيوية بظهور منتخبين جديدين في كأس العالم. فبعد سنوات طويلة من المحاولات والإخفاقات، نجحت أوزبكستان أخيراً في تحقيق حلم التأهل، وتمكّن المنتخب الأوزبكي من تجاوز عقبات التصفيات ليضمن مشاركته الأولى في كأس العالم منذ استقلال البلاد.

أما الأردن، فيعيش لحظة تاريخية لا تنسى بعد أن أنهى عقوداً من الانتظار والإحباط، ليحجز مكانه للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم. ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الأردنية خلال السنوات الأخيرة، كما يمنح جيلاً كاملاً من الجماهير سبباً للفخر والاحتفال.

وكان أقرب وصول سابق للأردن إلى المونديال خلال تصفيات كأس العالم 2014، عندما بلغ الملحق العالمي قبل أن يخسر أمام منتخب أوروجواي، أما هذه المرة، فقد نجح المنتخب الأردني في حسم التأهل بجدارة بعد أداء مميّز في التصفيات الآسيوية.

وفي المقابل قدم منتخب الرأس الأخضر، المعروف بلقب «القروش الزرقاء»، واحدة من أكبر مفاجآت التصفيات، بعدما نجح في انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم بفضل أداء قوي أكد التطور المستمر للمنتخب على الساحة الدولية.

وبالنسبة لدولة لا يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة، فإن المشاركة في كأس العالم تمثل إنجازاً هائلاً وفرصة استثنائية لإبراز مواهبها أمام كبار المنتخبات العالمية.

وساهم قرار توسيع البطولة إلى 48 منتخباً في منح فرصة أكبر للمنتخبات الصاعدة للوصول إلى أكبر مسرح كروي في العالم، وبعيداً عن المنتخبات المرشحة المعتادة للفوز باللقب، ستشهد نسخة 2026 قصصاً إنسانية ورياضية ملهمة لمنتخبات تخوض التجربة للمرة الأولى. فكل من كوراساو وأوزبكستان والأردن والرأس الأخضر ستدخل البطولة من دون تاريخ سابق في كأس العالم، لكنها ستصل وهي تحمل دافعاً هائلاً، بعدما نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز تاريخي قبل انطلاق صافرة المباراة الأولى.