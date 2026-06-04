خورفكان يتّجه لتطوير فريق الصالات فنياً



فيصل النقبي (خورفكان)

تتجه إدارة نادي خورفكان إلى إحداث عدد من التغييرات الفنية وعلى صعيد اللاعبين في فريق خورفكان لكرة قدم الصالات خلال الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير الفريق وتهيئته للمنافسة على البطولات، وتحقيق نتائج أفضل في مختلف الاستحقاقات القادمة.

وتسعى الإدارة إلى تعزيز عناصر القوة داخل الفريق ودعم الجهاز الفني بما ينسجم مع طموحات النادي في الظهور بصورة أكثر تنافسية خلال الموسم الجديد، إلى جانب العمل على توفير كافة المقومات اللازمة للوصول إلى منصات التتويج.

وفي السياق ذاته، تضع إدارة النادي ضمن أولوياتها دعم جميع الألعاب الجماعية والفردية، عبر برامج تطويرية وخطط فنية وإدارية تهدف إلى الارتقاء بمستويات الفرق واللاعبين وتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تضاف إلى سجل النادي.

ومن المنتظر أن تعتمد إدارة نادي خورفكان خلال الفترة المقبلة الخطة العامة للموسم الرياضي القادم، والتي ستتضمن أبرز ملامح العمل الفني والإداري لمختلف الألعاب الرياضية بالنادي، بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.