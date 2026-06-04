الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يتّجه لتطوير فريق الصالات فنياً

خورفكان يتّجه لتطوير فريق الصالات فنياً
4 يونيو 2026 18:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)
تتجه إدارة نادي خورفكان إلى إحداث عدد من التغييرات الفنية وعلى صعيد اللاعبين في فريق خورفكان لكرة قدم الصالات خلال الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة تستهدف تطوير الفريق وتهيئته للمنافسة على البطولات، وتحقيق نتائج أفضل في مختلف الاستحقاقات القادمة.
وتسعى الإدارة إلى تعزيز عناصر القوة داخل الفريق ودعم الجهاز الفني بما ينسجم مع طموحات النادي في الظهور بصورة أكثر تنافسية خلال الموسم الجديد، إلى جانب العمل على توفير كافة المقومات اللازمة للوصول إلى منصات التتويج.
وفي السياق ذاته، تضع إدارة النادي ضمن أولوياتها دعم جميع الألعاب الجماعية والفردية، عبر برامج تطويرية وخطط فنية وإدارية تهدف إلى الارتقاء بمستويات الفرق واللاعبين وتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات التي تضاف إلى سجل النادي.
ومن المنتظر أن تعتمد إدارة نادي خورفكان خلال الفترة المقبلة الخطة العامة للموسم الرياضي القادم، والتي ستتضمن أبرز ملامح العمل الفني والإداري لمختلف الألعاب الرياضية بالنادي، بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه المستقبلية.

أخبار ذات صلة
خورفكان يترقب الإدارة الجديدة وعروض تطارد تيسودالي
جماهير خورفكان تترقب الإدارة الجديدة
نادي خورفكان
كرة الصالات
دوري كرة الصالات
آخر الأخبار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
علوم الدار
حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة ويؤكد: الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل
اليوم 17:25
طبيب يفحص مريضا مصابا بفيروس إيبولا في الكونغو
الأخبار العالمية
سكان يهاجمون فريق دفن ضحايا إيبولا في الكونغو
اليوم 21:18
قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان تقوم بدورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل عنصر من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان
اليوم 20:53
الأردن يقود 3 منتخبات لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026
الرياضة
الأردن يقود 3 منتخبات لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026
اليوم 20:45
أنطونيو كوستا يلتقي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يريد تسريع انضمام دول غرب البلقان
اليوم 20:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©