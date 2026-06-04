اتحاد الجودو يستعرض الإنجازات وخطط التطوير والاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو اجتماعه الثالث بمقر الاتحاد في أبوظبي، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مسيرة اللعبة على المستويين الرياضي والاستثماري.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن النجاحات المتواصلة التي يحققها الاتحاد ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية بشكل عام ورياضة الجودو بشكل خاص، من القيادة الرشيدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها مختلف اللجان والكوادر الفنية والإدارية واللاعبين في سبيل المحافظة على المكانة المتميزة التي وصلت إليها اللعبة.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأنشطة الاتحاد المحلية خلال الفترة الماضية، حيث نجح الاتحاد في تنظيم وتنفيذ ما يقارب 25 نشاطاً رياضياً ومجتمعياً وفنياً، إلى جانب استضافة وتنظيم أكثر من 6 بطولات دولية على أرض الدولة، الأمر الذي عزّز من مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات والبطولات العالمية في رياضة الجودو.

كما تناول أعضاء مجلس الإدارة أبرز الإنجازات الفنية والتنظيمية، التي تحققت على المستوى المحلي، والنتائج الإيجابية التي أسهمت في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الجديدة، فضلاً عن تعزيز برامج إعداد المنتخبات الوطنية للمراحل المقبلة.

وفي الجانب التسويقي والاستثماري، ناقش المجلس المستجدات المتعلقة بخطط الاتحاد المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، حيث تم استعراض تفاصيل الاتفاق الخاص بإنشاء مجمع تجاري استثماري (مجمع المزن) على الأرض نفسها التي تحتضن مقر الاتحاد في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يشكّل المشروع الذي سينتهي العمل فيه منتصف 2028 رافداً اجتماعياً ومالياً مهماً للاتحاد من خلال العوائد الاستثمارية التي ستسهم في دعم البرامج الرياضية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المبادرات المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة مواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والإدارية والاستثمارية، بما يعزّز من مكانة الإمارات وريادة اتحاد الإمارات للجودو على مختلف المستويات، وتم الاتفاق على موعد افتتاح مقر الاتحاد الجديد في بني ياس على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام في آخر أكتوبر 2026، بجانب تكريم أصحاب الإنجازات كتقليد سنوي للاتحاد.