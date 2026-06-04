شرطة دبي تُشارك في مهرجان الألعاب والرياضات الرقمية



دبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي جهودها التوعوية عبر الألعاب الإلكترونية، من خلال مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتنطلق فعالياته غداً الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 7 يونيو.

وتُشارك شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب المهتمين بالألعاب الإلكترونية. وتُعد هذه المشاركة منصة مناسبة لنشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، بما في ذلك ضرورة تجنب التواصل مع الأشخاص المجهولين عبر غرف الدردشة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر المعاملات المالية الإلكترونية غير الآمنة، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البيانات المصرفية حفاظاً على الخصوصية، وتجنباً لوقوعهم ضحية لجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. كما تشمل الجهود التوعوية تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة، بما يسهم في دعم توجهات شرطة دبي الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ جودة الحياة في المجتمع.

وتُشارك شرطة دبي في المهرجان، عبر تنظيم فعاليات ورياضات إلكترونية، تتضمن إقامة بطولات تنافسية بجوائز نقدية وبالتعاون مع الشركاء. كما ستشمل المشاركة مناطق تفاعلية للألعاب، وتحديات محاكاة سباقات السيارات، واستعراضاً لعددٍ من مبادرات شرطة دبي، بالإضافة إلى تخصيص شاشة لعرض رسائل التوعية الخاصة بمنصة الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية e-Crime. وسيشارك فريق من شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في عدد من البطولات والأنشطة بهدف التفاعل مع مجتمع اللاعبين وتمثيل شرطة دبي في مجال الرياضات الإلكترونية.

كما تُشارك شرطة دبي في قمة «صُناع المستقبل للألعاب الرقمية»، المُقامة على هامش المهرجان، عبر استعراض عدد من مبادرات شرطة دبي التخصصية والتوعوية، ومحاضرة يقدمها الملازم أول راشد العور، مبرمج ألعاب، متحدثاً بشأن مسارات مهنية تتجاوز اللعب إلى استكشاف الفرص الوظيفية في صناعة الألعاب الإلكترونية، ومتطرقاً إلى آفاق العمل والتخصصات المهنية الواعدة في هذا القطاع المُتنامي والذي يستقطب آلاف الشباب سنوياً.