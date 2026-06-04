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الرياضة

الشارقة يغادر إلى الكويت للمشاركة في «آسيوية اليد»

الشارقة يغادر إلى الكويت للمشاركة في «آسيوية اليد»
4 يونيو 2026 17:15

 
علي معالي (أبوظبي)
غادرت بعثة فريق رجال نادي الشارقة لكرة اليد إلى دولة الكويت للمشاركة في النسخة الـ28 من البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو 2026.
يترأس البعثة محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وتضم قائمة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وفريقاً إعلامياً وخدمات مساندة.
ويشارك في هذه النسخة 8 أندية، هي: الشارقة الإماراتي، بطل النسخة السابقة، الكويت الكويتي، منظم البطولة، وبرقان الكويتي والخليج السعودي، وصيف النسخة الماضية، والدحيل القطري والنجمة البحريني والعربي القطري، وذلك بعد انسحاب فريق شا الصيني.
وتم تعديل نظام المنافسات، وإلغاء تقسيم الفرق إلى مجموعتين، والاعتماد على نظام الدوري من دور واحد، ليواجه كل فريق الآخر، وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب إلى نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، لتحديد طرفي النهائي.
ويحصد الفريق المتوج باللقب بطاقة التأهل المباشرة إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026» المقرر إقامتها في مصر، والتي شارك الشارقة في نسختها الماضية وحصل على المركز السادس عالمياً 2025.
ويُذكر إن إدارة اليد الشرقاوية قد دعّمت صفوف الفريق بـ 4 محترفين مميزين وهم: ثنائي الزمالك المصري هشام محمد وجمال صلاح، بالإضافة إلى الثنائي التونسي معاذ العياري ومصباح الصانعي، ومجموعة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرة في مقدمتهم قائد الفريق أحمد هلال، والحارس الكبير محمد إسماعيل، وإبراهيم القرص ومحمد التميمي وأحمد عبد الله ومحمود فايز، وباقي عناصر الكتيبة الملكية.

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