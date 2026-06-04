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الرياضة

«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي

«دبي لكرة السلة» يهزم بارتيزان في افتتاح نهائي الدوري الأدرياتيكي
4 يونيو 2026 23:31


دبي (وام)
قطع فريق دبي لكرة السلة خطوة مهمة نحو التتويج بلقب دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League) لموسم 2025-2026، بعدما تغلب على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي حامل اللقب بنتيجة 99-93، في افتتاح سلسلة الدور النهائي التي أقيمت اليوم على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي.
ويقام الدور النهائي بنظام الأفضل في 5 مباريات، حيث يستضيف فريق دبي المباراة الثانية السبت، فيما تقام المواجهة الثالثة في بلجراد يوم 10 يونيو، والرابعة يوم 12 يونيو إذا لزم الأمر، على أن تعود السلسلة إلى دبي لإقامة المباراة الخامسة الحاسمة يوم 16 يونيو في حال تعادل الفريقين.
وواصل فريق دبي كتابة التاريخ في موسمه الثاني بالبطولة والأول في الدور النهائي، بعدما فرض أفضليته خلال معظم فترات المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بنتيجة 53-44.
وشهدت الفترة الثالثة عودة قوية من بارتيزان الذي قلص الفارق إلى ثلاث نقاط عند النتيجة 69-66، قبل أن يستعيد دبي تفوقه في الفترة الرابعة والأخيرة، ويحسم اللقاء بفارق 6 نقاط.
وتصدر البوسني دزانان موسى قائمة مسجلي دبي برصيد 22 نقطة، فيما أضاف كل من ماكينلي رايت ومفيوندو كابينجيلي 19 نقطة، ليقود الثلاثي الفريق إلى انتصار مهم عكس قوة التشكيلة وتوازنها في أولى محطات النهائي.

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