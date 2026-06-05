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الرياضة

العراق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا استعداداً لكأس العالم

العراق ينتزع تعادلاً مثيراً أمام إسبانيا استعداداً لكأس العالم
5 يونيو 2026 08:41

 
لاكورونيا (أ ف ب)
انتزع المنتخب العراقي تعادلاً مثيراً من نظيره الإسباني بطل أوروبا 1-1 أمس الخميس، في مباراة ودية في مدينة لاكورونيا، وذلك قبل سبعة أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ودخلت إسبانيا اللقاء بتشكيلة مُعدّلة بشكل كبير، حيث فضّل مدربها لويس دي لا فوينتي إراحة معظم عناصره الأساسية مثل رودري، بيدري، لامين جمال، ونيكو ويليامس، فيما سعى أيضاً مدرب العراق، الأسترالي جراهام أرنولد إلى اختبار جهوزية لاعبيه، مجرياً 11 تغييراً خلال اللقاء.
وافتتح القائد فيران توريس التسجيل مبكراً في الدقيقة 16 بعد هجمة مرتدة، قبل أن يتمكّن «أسود الرافدين» من إدراك التعادل إثر كرة عرضية حوّلها ميرخاس دوسكي وخدعت الحارس جوان جارسيا (27).
وسنحت لتوريس فرصة مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته ارتدت من العارضة (40).
ومع انطلاق الشوط الثاني، فاجأ البديل خيسوس رودريجيز دفاعات العراق بتسديدة قوية مرّت بجانب قائم الحارس البديل جلال حسن (46).
وشهد اللقاء مشاركة عدد من الوجوه الجديدة من الجانب الإسباني، حيث مُنح العديد من اللاعبين فرصة خوض مشاركتهم الأولى على غرار مارك برنال، خون مارتين، جونسالو جارسيا، بينات توريينتيس، خافي جيرا، وخافيير رودريجيز، والحارس ليو رومان.
كما عاد لاعب وسط أرسنال ميكيل ميرينو إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ومع تراجع إيقاع المنتخبين في الشوط الثاني، نجح العراق في مجاراة إسبانيا في أغلب الدقائق، دون أن تشهد أحداثه أي خطورة تذكر على مرمى المنتخبين.

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