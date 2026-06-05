«الشقيقان دوي».. أخ بـ«ألوان فرنسا» وشقيقه بـ«قميص كوت ديفوار» في بروفة المونديال



باريس (رويترز)

أزعج جيلا دوي منتخب أخيه، ليسجل هدف الافتتاح وصنع هدف الانتصار ليقود كوت ديفوار لتحقيق فوز مفاجئ بنتيجة 2-1 على فرنسا في مباراة تحضيرية أقيمت في نانت أمس الخميس استعداداً لكأس العالم لكرة القدم.

وعادل المدافع البالغ من العمر 23 عاماً، والذي يلعب في صفوف ستراسبورج وهو الأخ الأكبر لمهاجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان ديزيريه دوي، النتيجة بعد هدف رائع ⁠سجله ريان شرقي لمنتخب فرنسا بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وأرسل جيلا دوي ​تمريرة عرضية لزميله أماد ديالو الذي أودعها الشباك محرزاً هدف الفوز، لتحقق ​كوت دايفور أول انتصار لها على الإطلاق على فرنسا.

وبدت فرنسا ⁠مسيطرة بشكل ​مريح بعد أداء مشجع في الشوط الأول وتقدمت بفضل لحظة تألق رائعة من شرقي، لكن فريق المدرب ديدييه ديشان انهار بعد الاستراحة، حيث استغلت كوت ديفوار سلسلة من الأخطاء الدفاعية لأصحاب الأرض.

وستواجه فرنسا، التي لم تخسر في سلسلة امتدت لتسع مباريات، أيرلندا ‌الشمالية في مباراة استعدادية أخيرة في ليل يوم الاثنين المقبل.

أجرى ديشان ‌10 تغييرات في الشوط الثاني، حيث بدت فرنسا مرتبكة بسبب سرعة كوت ديفوار، التي تبدأ مشوارها في كأس العالم بمواجهة الإكوادور 15 يونيو الجاري.

وكان الجانب الإيجابي بالنسبة ​لفرنسا هو أداء شرقي، حيث أثبت لاعب مانشستر سيتي جدارته بالحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية للمنتخب في كأس العالم ضد السنغال يوم 16 يونيو.

وبدأ القائد كيليان مبابي المباراة وأظهر عزمه طوال الشوط الأول، حيث صنع عدة فرص خطيرة أمام دفاع كوت ديفوار المنضبط قبل أن يتم استبداله في نهاية ‌الشوط الأول.

وهددت فرنسا مرمى المنافس في وقت ​مبكر عندما مرر مايكل أوليسه الكرة إلى مبابي في الدقيقة السابعة، لكن الحارس يحيى فوفانا تصدى لتسديدة المهاجم عبر رد فعل سريع.

وكان من المفترض أن يضع شرقي فرنسا في المقدمة في الدقيقة 31 عندما مرر له ماركوس ​تورام الكرة أمام المرمى، لكن اللاعب ‌البالغ من ⁠العمر 22 عاما ‌تردد ليتم إبعاد محاولته في اللحظة الأخيرة.

ومع ‌ذلك، ظلّ شرقي مؤثراً، وكاد يصبح صانع الأهداف بعدها بتسع دقائق عندما أبعد فوفانا ضربة رأس من أوريلين تشواميني ⁠إثر تمريرة من شرقي.

وحصل شرقي على مكافأته مع نهاية الشوط الأول. فقد تسلّم كرة شاردة ​على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، وتجاوز أحد المدافعين بتمريرة ذكية إلى الخلف، ثم سدد كرة بقدمه اليمنى مرت من حارس كوت ديفوار نحو الزاوية البعيدة.

لكن فرنسا فوجئت برد فعل المنافس مع بداية الشوط الثاني، فقد مرر نيكولاس بيبي الكرة إلى دوي الذي تجاوز مايك مينان وسجل هدف التعادل في الدقيقة ​53، ثم استقبل ديالو تمريرته العرضية وسددها في المرمى ليرفع معنويات كوت ديفوار ​قبل سفرها إلى الولايات المتحدة.