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الرياضة

صالح سلطان: طموح سلة «العميد» لن يتوقف وهدفنا اللقب الخليجي

صالح سلطان: طموح سلة «العميد» لن يتوقف وهدفنا اللقب الخليجي
5 يونيو 2026 10:36

 
علي معالي (أبوظبي)
أكد صالح سلطان (36 عاماً)، أن التتويج الأخير مع نادي النصر لكرة السلة بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، يمثّل محطة مهمة في مسيرة الفريق، مشيراً إلى أن تحقيق اللقب الشخصي الثالث عشر مع النادي يمنحني مع اللاعبين حافزاً كبيراً لمواصلة حصد الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
وقال صالح سلطان: «سعادتي كبيرة بتحقيق اللقب السابع في مسيرتي مع كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث كنت مساهماً في اللقب الأول، وكذلك الأخير، وهو مشوار طويل داخل البيت النصراوي، وهذا يعكس حجم العمل الذي قدمه الجميع طوال المواسم السابقة».
وأوضح أن الفريق يتطلع إلى مواصلة النجاحات خلال الموسم المقبل، قائلاً: «هذا اللقب سيكون دافعاً مهماً لنا مع بداية الموسم الجديد، خاصة مع مشاركتنا في البطولة الخليجية، حيث نسعى إلى تمثيل النادي بالشكل الذي يليق بتاريخه وطموحاته، وهدفنا المنافسة الخليجية على اللقب كونها انطلاقة مهمة نحو آسيا أيضاً من أجل المشاركة في بطولة «وصل»، وأن سقف الطموحات ارتفع بعد التتويج بعدد من البطولات المحلية».
وشدد صالح سلطان على أن الفريق يدخل جميع مبارياته بعقلية الانتصار، قائلاً: «في النصر نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي، وندخل المنافسات دائماً بروح الفوز والرغبة في تحقيق الانتصار».
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الجهازين الفني والإداري، مؤكداً: «لدينا تركيز عالٍ داخل الفريق، كما أن المدرب حسام الوكيل يمثل الأب الروحي للاعبين، فهو قريب من الجميع ويمتلك قدرة كبيرة على قراءة المباريات وفهم إمكانات اللاعبين وتوظيفها بالشكل الأمثل».
وتحدّث صالح سلطان عن المواجهة الأخيرة أمام شباب الأهلي لكرة السلة قائلاً: مبارياتنا أمام شباب الأهلي دائماً ما تكون قوية ومثيرة، وقد اعتدنا حسمها في اللحظات الأخيرة، إنه فريق كبير يملك عناصر مميزة، والمواجهات بيننا تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة الإماراتية.
 

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