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الرياضة

ديشان يدق «جرس الإنذار» بعد خسارة فرنسا أمام كوت ديفوار

ديشان يدق «جرس الإنذار» بعد خسارة فرنسا أمام كوت ديفوار
5 يونيو 2026 11:00

 
نانت (أ ف ب)
دقّ ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، «جرس الإنذار» بعد الخسارة أمام ضيفه كوت ديفوار ودياً في نانت، مع اقتراب انطلاق مونديال 2026 لكرة القدم، وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي بعد الخسارة 1-2 «لم أكن أرى فريقنا مثالياً للغاية، ولن أراه سيئاً للغاية، لكن إذا كنا بحاجة إلى جرس إنذار، فقد حصلنا عليه».
وأضاف «سيطرنا جيداً على الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أصعب بالنسبة لنا. سنواجه شيئاً مشابهاً 16 يونيو أمام السنغال في المباراة الأولى لفرنسا بكأس العالم»، وتابع «كانت مباراة تحضيرية، وإجراء عشرة تغييرات لم يساعد أيضاً، لكن كان من المهم بالنسبة لي إشراك الجميع، لست منزعجاً، ولم أكن لأبالغ بالاحتفال لو فزنا».
وأردف ديشان الذي يخوض حملته الأخيرة مع المنتخب «اللاعبون كانوا ملتزمين، والهزيمة لا تكون أبداً أمراً ممتعاً، لكن الخصوم عندما يواجهون منتخب فرنسا، والمنتخبات الإفريقية بشكل خاص، يكون لديهم أقصى درجات الحافز».
وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة لـ«الزرق» أداء ريان شرقي، مسجل هدف التقدم لفرنسا، وهو هدفه الثاني في ست مباريات دولية.
وقال ديشان «ريان يملك الكثير من المؤهلات، وكان لديه انسجام جيد مع باقي المهاجمين. وعندما يكون الجميع متاحين، سيكون لدينا عدد كبير من اللاعبين» للاختيار في الخط الأمامي.
من جهته، علّق لاعب الوسط أوريليان تشواميني قائلاً: «علينا أن نحافظ على هدوئنا. بغض النظر عن نتيجة المباراة، حتى لو كنا قد فزنا، لم يكن من المفترض أن نبالغ في الاحتفال. سنواصل العمل، لدينا مباراة تحضيرية ثانية، وأنا واثق من أننا سنكون أفضل. سنكون جاهزين أمام السنغال».
وأضاف «نحن لا نقلل من أي شيء. عند خوض هذه المباراة، كان هدفنا الفوز لمواصلة ديناميكيتنا. لكننا في مرحلة الإعداد».

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