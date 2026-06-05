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الرياضة

«داي داي».. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك

«داي داي».. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك
5 يونيو 2026 11:07

 
المكسيك (رويترز)
أعلن الاتحاد الدولي ​لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي ⁠الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» ​في حفل الافتتاح، ​الذي ‌سيقام في ⁠المكسيك، وستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي ‌يوم الخميس في استاد أزتيكا ‌في مكسيكو سيتي.
يبدأ حفل الافتتاح قبل ​90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، و«داي داي» هي عبارة إيطالية ‌تعني «هيا بنا» أو «تعالَ»، و​سيشارك في العرض أيضاً النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية القادمة ​من ‌جنوب ⁠أفريقيا ‌تايلا.
من المقرر أن تحيي شاكيرا أيضاً ⁠أول عرض بين ​شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

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