«داي داي».. شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك

المكسيك (رويترز)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» في حفل الافتتاح، الذي سيقام في المكسيك، وستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي يوم الخميس في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.
يبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، و«داي داي» هي عبارة إيطالية تعني «هيا بنا» أو «تعالَ»، وسيشارك في العرض أيضاً النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية القادمة من جنوب أفريقيا تايلا.
من المقرر أن تحيي شاكيرا أيضاً أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.