دبا الحصن يراجع موسمه ويستعد للمرحلة المقبلة



فيصل النقبي (دبا الحصن)

تسعى إدارة نادي دبا الحصن إلى إجراء تقييم شامل وكامل للموسم الرياضي المنصرم، وذلك من خلال مراجعة ما قدمته جميع فرق النادي، وفي مقدمتها فرق المراحل السنية والفريق الأول لكرة القدم، والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات، التي رافقت الموسم بهدف البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل الإدارة على إعداد خطة متكاملة للموسم الجديد، تتضمن الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع طموحات النادي في تحقيق نتائج أفضل على مختلف الأصعدة.

وفي سياق متّصل، تواصل اللجنة الفنية دراسة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول، وفي مقدمتها ملف الجهاز الفني، إلى جانب تقييم أوضاع اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستمرار أو إجراء التغييرات اللازمة استعداداً للموسم الجديد.

وتؤكد هذه التحركات حرص إدارة دبا الحصن على وضع أسس قوية للمرحلة القادمة، من خلال التخطيط المبكر والاستفادة من مخرجات الموسم الماضي، بما يضمن ظهور الفريق وجميع فرق النادي بصورة أكثر تنافسية في الاستحقاقات المقبلة.