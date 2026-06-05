برعاية الشيخة فاطمة.. بطولة البولينج الدولية للسيدات تنطلق 11 يونيو

أبوظبي (وام)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنظيم بطولة البولينج الدولية للسيدات خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري وافتتاح صالة جديدة للبولينج في مقر الأكاديمية.

وأكدت الأكاديمية، أن تدشين الصالة الجديدة يأتي في إطار تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة رياضية متكاملة تشجع المرأة على ممارسة الرياضة، وتحفّزها على تبني نمط حياة صحي ومتوازن، وحرصها على توفير مرافق رياضية عصرية ومتكاملة للسيدات، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة في رياضة البولينج.

ونوهت بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتواصل والكبير للمرأة، وحرص سموها على تعزيز دورها وتمكينها، وتعزيز مسيرتها في مختلف المجالات، عبر توفير المرافق والبرامج والمبادرات التي تسهم في إثراء حضورها الرياضي والثقافي والمجتمعي.

وأضافت أن الصالة الجديدة تُعدّ إضافة نوعية لمرافق الأكاديمية، بتصميم وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في رياضة البولينج، وأحدث التجهيزات الفنية وأنظمة التشغيل الحديثة، بما يضمن توفير تجربة رياضية متكاملة للاعبات، كما تتميّز بكونها مخصّصة بالكامل للسيدات.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى من البطولة في الصالة الجديدة، ستقام بالتعاون مع اتحاد البولينج ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 50 لاعبة من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني وأصحاب الهمم، ومصنّفة دولياً لمشاركات من مستويات مختلفة، محلياً ودولياً، ضمن منافسات فردية وجماعية بهدف تطوير الرياضة النسائية، وروزنامة البطولات والفعاليات الرياضية التي تنظمها الأكاديمية سنوياً.

من جانبها قالت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن افتتاح صالة البولينج الجديدة خطوة مهمة ضمن خطط الأكاديمية بتوفير مرافق رياضية متخصّصة وعصرية للسيدات، وإتاحة المجال أمامهن لممارسة رياضة البولينج في بيئة متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة.

وذكرت أن تنظيم البطولة بالتزامن مع افتتاح الصالة يرسّخ حرصها على أن يكون هذا المرفق منصّة حقيقية لاكتشاف المواهب، وتنمية قدرات اللاعبات، وتعزيز التنافس الرياضي.

وأشارت إلى أن البطولة تحظى بمشاركة مميزة من اللاعبات بمختلف المستويات، وبإشراف طاقم تحكيمي نسائي بالكامل، ما يجسّد الدور المحوري للمرأة في مختلف عناصر المنظومة الرياضية، سواء كلاعبة أو حكمة أو منظمة، مؤكدة أن الأكاديمية ماضية في دعم البرامج والبطولات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة، وتعزيز مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

