«عمومية» رابطة المحترفين تناقش تطوير المنظومة الرياضية



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين صباح أمس اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (1) لموسم 2025-2026، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية.

وألقى الجنيبي كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن مسيرة كرة القدم الإماراتية تواصل تقدمها بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والتي وفّرت كافة المقومات، وأسهمت في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن المشهد الكروي يشهد تطوراً متواصلاً على صعيد الحضور الجماهيري، وارتفاع مستويات التنافس بين الأندية، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم كرة القدم، مؤكداً أن ما تحقق من مكتسبات جاء نتيجة عمل متراكم وشراكات مؤثرة ورؤية مشتركة تهدف إلى تطوير تجربة رياضية متكاملة داخل الملعب وخارجه.

كما هنأ الأندية التي حققت الإنجازات والألقاب خلال الموسم الرياضي الماضي، مشيداً بما قدمته من مستويات متميزة عكست حجم العمل والطموح داخل الأندية، كما رحب بالأندية الصاعدة إلى دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً لها التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، وأن تشكل إضافة إيجابية لمسابقات المحترفين ومنظومة كرة القدم الإماراتية.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الأندية المحترفة طوال الموسم، وما قدمته من تنافس وروح رياضية أسهمت في تعزيز قيمة مسابقات المحترفين وترسيخ مكانتها.

وأكد أن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر، لتشمل الجوانب الجماهيرية والإعلامية والرقمية والتجارية، مشيراً إلى أن المسؤولية المشتركة تتمثل في مواصلة تطوير التجربة الكروية وتعزيز مكانة المسابقات الاحترافية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

كما أعرب عن ثقته بقدرة منظومة كرة القدم الإماراتية على تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة، في ظل العمل بروح الفريق الواحد والرؤية المشتركة والطموحات المتجددة نحو المزيد من النمو والتطوير.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير نشاط الموسم الرياضي 2025-2026، والذي تضمن أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها الرابطة خلال الموسم في مختلف المجالات.