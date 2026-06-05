الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عمومية» رابطة المحترفين تناقش تطوير المنظومة الرياضية

«عمومية» رابطة المحترفين تناقش تطوير المنظومة الرياضية
5 يونيو 2026 16:36

 
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت رابطة المحترفين صباح أمس اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (1) لموسم 2025-2026، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية.
وألقى الجنيبي كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن مسيرة كرة القدم الإماراتية تواصل تقدمها بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والتي وفّرت كافة المقومات، وأسهمت في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن المشهد الكروي يشهد تطوراً متواصلاً على صعيد الحضور الجماهيري، وارتفاع مستويات التنافس بين الأندية، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم كرة القدم، مؤكداً أن ما تحقق من مكتسبات جاء نتيجة عمل متراكم وشراكات مؤثرة ورؤية مشتركة تهدف إلى تطوير تجربة رياضية متكاملة داخل الملعب وخارجه.
كما هنأ الأندية التي حققت الإنجازات والألقاب خلال الموسم الرياضي الماضي، مشيداً بما قدمته من مستويات متميزة عكست حجم العمل والطموح داخل الأندية، كما رحب بالأندية الصاعدة إلى دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً لها التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، وأن تشكل إضافة إيجابية لمسابقات المحترفين ومنظومة كرة القدم الإماراتية.
وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الأندية المحترفة طوال الموسم، وما قدمته من تنافس وروح رياضية أسهمت في تعزيز قيمة مسابقات المحترفين وترسيخ مكانتها.
وأكد أن كرة القدم أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر، لتشمل الجوانب الجماهيرية والإعلامية والرقمية والتجارية، مشيراً إلى أن المسؤولية المشتركة تتمثل في مواصلة تطوير التجربة الكروية وتعزيز مكانة المسابقات الاحترافية بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أعرب عن ثقته بقدرة منظومة كرة القدم الإماراتية على تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة، في ظل العمل بروح الفريق الواحد والرؤية المشتركة والطموحات المتجددة نحو المزيد من النمو والتطوير.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير نشاط الموسم الرياضي 2025-2026، والذي تضمن أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذتها الرابطة خلال الموسم في مختلف المجالات.

أخبار ذات صلة
دبا الحصن يراجع موسمه ويستعد للمرحلة المقبلة
إيجور.. «بداية ساحرة» و«نهاية حزينة» مع الشارقة
رابطة المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
دورينا للمحترفين
آخر الأخبار
مركز أبوظبي للصحة العامة
علوم الدار
إنجاز نوعي.. "أبوظبي للصحة العامة" يحصل على شهادة بلاتينية عالمية
اليوم 17:13
أبوظبي
علوم الدار
الطقس مغبر أحيانا ورطب ليلا غدا
اليوم 17:04
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اقتصاد
قمة «إيليفيت ورلد»: مرونة القطاع السياحي في الإمارات ترسخ قدرته على مواصلة الانتعاش
اليوم 17:00
وصول مساعدات طبية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تعلن خطة لمكافحة إيبولا
اليوم 16:56
456.54 مليار درهم قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال 4 أشهر
اقتصاد
9.38 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 4 أشهر
اليوم 16:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©