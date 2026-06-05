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الرياضة

النصر يتعاقد مع المدرب ميلوش

النصر يتعاقد مع المدرب ميلوش
5 يونيو 2026 18:33

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلال موسم 2026-2027، خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش.
ويمثل «العميد» المحطة الثالثة لميلوييفيتش في الملاعب الإماراتية، بعدما سبق له خوض تجربتين مع الوصل والشارقة.
ويُعد مشواره مع الوصل الأبرز في مسيرته بالدولة، حيث قاد «الإمبراطور» خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، وحقق إنجازاً تاريخياً بالتتويج بثنائية «دوري أدنوك للمحترفين» وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2023-2024.
وانتقل المدرب الصربي إلى الشارقة في صيف 2025 بعقد يمتد لعامين، قبل أن تنتهي تجربته مع «الملك» في وقت مبكر من الموسم.
ويأمل النصر أن تسهم خبرات ميلوييفيتش السابقة ومعرفته الجيدة بأجواء الكرة الإماراتية في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في مختلف البطولات.

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محطات ميلوش في الإمارات
الوصل (2023 – 2025)
بطل دوري أدنوك للمحترفين 2023-2024
بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2023-2024
الشارقة (2025)
النصر (2026 – 2027)

نادي النصر
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
ميلوش ميلوييفيتش
العميد
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