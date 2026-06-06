من «فيرساتي و جوتشي» إلى حلبة النزال.. عارض الأزياء يشعل صراع «يو اف سي أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بدأت ملامح الإثارة تتشكل مبكراً قبل انطلاق «ليلة النزال من يو إف سي» المقررة يوم 25 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والتي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع منظمة UFC، في تأكيد جديد على مكانة العاصمة الإماراتية كإحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة.

وإلى جانب النزال الرئيسي المرتقب في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين البطل السابق والمصنف الأول ماجوميد أنكالاييف والمصنف الخامس خليل راونتري جونيور، والنزال المشترك الرئيسي في وزن الديك بين عمر نورمحمدوف وديفيد مارتينيز، بدأت الأنظار تتجه إلى عدد من المواجهات الأخرى التي تحمل الكثير من الندية والإثارة.

ومن أبرز النزالات المعلنة مواجهة وزن الوسط بين الألماني المولود في الشيشان إسلام دولاتوف والبرازيلي ويلينجتون تورمان، ويعود دولاتوف إلى المنافسات بعد غياب عام كامل، حاملاً سلسلة مميزة من 12 انتصاراً متتالياً منذ عام 2019، بعدما خطف الأنظار في ظهوره الأول داخل «يو إف سي» بفوز سريع بالضربة القاضية على آدم فوجيت.

ويحمل دولاتوف قصة استثنائية، إذ سبق له العمل عارض أزياء مع علامات عالمية مثل «فيرساتشي» و«جوتشي»، قبل أن يقرر التحول بالكامل إلى عالم الفنون القتالية المختلطة، حيث أصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة في المنظمة.

كما تشهد البطولة مواجهة مهمة في وزن الذبابة بين الأسترالي ستيف إيرسيج والأوزبكي رامازونبيك تيميروف، ويسعى إيرسيج، المنافس السابق على اللقب، إلى مواصلة استعادة توازنه بعد انتصارين متتاليين، بينما يدخل تيميروف المواجهة بسلسلة لافتة من 11 انتصاراً متتالياً، ما يجعل النزال من أبرز مواجهات البطاقات التمهيدية.

ومع استمرار الإعلان عن النزالات تباعاً، تتجه «ليلة النزال من يو إف سي» نحو تقديم أمسية استثنائية جديدة في أبوظبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها محطة رئيسية على أجندة UFC العالمية وموطناً لأبرز المواجهات والنجوم في عالم الفنون القتالية المختلطة.