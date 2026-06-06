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الرياضة

كلوزة في خطر.. ميسي ومبابي يشعلان معركة المونديال الثنائية

كلوزة في خطر.. ميسي ومبابي يشعلان معركة المونديال الثنائية
6 يونيو 2026 13:24

عمرو عبيد (القاهرة)
يتصدّر الألماني ميروسلاف كلوزه، قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، منذ 12 عاماً، بعدما سجّل آخر أهدافه الـ16 التاريخية في كأس العالم 2014، لكن رقمه القياسي يبدو مُهدّداً بقوة، بصورة أقرب من أي مرة سابقة، إذ يخوض «الأسطوري» ميسي و«الصاروخ» مبابي، النُّسخة التي تنطلق بعد أيام قليلة، مُتسلّحيْن برصيد تهديفي كبير، وقُدرات فائقة، تجعلهما قريبين جداً من تحطيم رقم كلوزه، في «معركة ثُنائية خاصة» بين النجمين «اللدودين».
ويتساوى الأسطوري، ليونيل ميسي، حامل لقب كأس العالم الأخيرة، في المرتبة الرابعة حالياً مع فونتين، برصيد 13 هدفاً، ويحتاج ميسي إلى 4 أهداف فقط، في النُّسخة المُقبلة، ليتجاوز رقم كلوزه ويُصبح الهداف التاريخي، وكان «البرغوث» قد سجّل 7 أهداف في «مونديال 2022»، مقابل 4 في بطولة 2014، وهما الأفضل تهديفياً في سجله المونديالي.
وينطبق نفس الوضع على الفرنسي كيليان مبابي، حيث يملك 12 هدفاً، في المركز السادس التاريخي، متساوياً مع «الأيقوني» بيليه، ومع زيادة عدد المباريات، وقوة المنتخب الفرنسي، قد يتمكّن مبابي بالفعل من تجاوز رقم كلوزه، هو الآخر، إذ يحتاج 5 أهداف فقط لتحقيق ذلك، علماً بأنه أحرز 4 أهداف في مونديال 2018، وحصد جائزة الهداف في 2022 بـ8 أهداف.
وكان كلوزه قد انتزع الصدارة، عام 2014، بفارق هدف واحد، عن البرازيلي رونالدو، حيث سجّل «ميروسلاف» في تلك البطولة هدفين، خلال تتويج «الماكينات» بالكأس، ليُصبح منذ ذلك الوقت، كبير هدافي المونديال عبر التاريخ، وكان رونالدو «الظاهرة» قد أحرز 3 أهداف في بطولة 2006، ليتصدّر تلك القائمة وقتها بـ15 هدفاً، أحرزها في 19 مباراة مونديالية، عبر 4 نُسخ، لكن رقمه لم يصمد إلا في بطولة واحدة تالية، 2010، قبل أن يتحطّم سريعاً في 2014.
ولا يزال الألماني الأسطوري، جيرد مولر، يحتل المركز الثالث في القائمة الذهبية، برصيد 14 هدفاً، سجّلها خلال 13 مباراة في نُسختين موندياليتين فقط، 1970 و1974، بواقع تسجيله 10 أهداف في الأولى، و4 في الثانية، وإذا كان الفرنسي، جوست فونتين، يملك حتى الآن الرقم القياسي الخاص بأفضل هداف مونديالي في نُسخة واحدة، بـ13 هدفاً في 6 مباريات فقط خلال بطولة 1958، فإن رقمه كهدّاف المونديال التاريخي وقتها، صمد طويلاً فوق القمة، لمدة 16 عاماً، حتى تحطّم على يد مولر في عام 1974.
المُثير أن مولر بقي هدافاً أسطورياً للبطولة العالمية، طوال 32 عاماً، إذ أن محاولات الألماني يورجن كلينسمان «11 هدفاً»، بجانب كلٍّ من الإنجليزي جاري لينيكر، الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، ولاتو البولندي وكوبياس البيروفي، ولكل منهم 10 أهداف، فشلت في اللحاق أو تجاوز رقم الألماني، خلال آخر 3 عقود من القرن الماضي.

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