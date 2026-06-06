اللاعبون الأعلى أجراً في المونديال.. رونالدو يتصدر بفارق قياسي

معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاقة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يقتصر التنافس بين نجوم اللعبة على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد أيضاً إلى قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في البطولة. وتكشف الأرقام عن هيمنة واضحة للاعبي الدوري السعودي للمحترفين، الذين يحتلون 5 مراكز ضمن العشرة الأوائل.

ويتربّع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قمة القائمة بفارق شاسع عن جميع منافسيه، حيث يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ نحو 3.47 مليون جنيه إسترليني مع نادي النصر السعودي، ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً بين جميع المشاركين في المونديال، بحسب بيانات شركة كابولوجي.

ويأتي الجزائري رياض محرز في المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 869 ألف جنيه إسترليني مع الأهلي السعودي، يليه السنغالي ساديو ماني نجم النصر براتب يبلغ 666 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. أما مواطنه المدافع خاليدو كوليبالي لاعب الهلال، فيحتل المركز الرابع بأجر أسبوعي يناهز 578 ألف جنيه إسترليني.

وفي المركز الخامس يظهر الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتقاضى 525 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع مانشستر سيتي، متقدماً بفارق طفيف على الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، والذي يحصل على 520 ألف جنيه إسترليني.

ويحتل الإنجليزي إيفان توني المركز السابع براتب أسبوعي يبلغ 425 ألف جنيه إسترليني بعد انتقاله إلى الأهلي السعودي، بينما يتقاسم المركز الثامن كلٌّ من البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي هاري كين، حيث يحصل كل منهما على 416 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ على الترتيب.

ويُكمل المصري محمد صلاح قائمة العشرة الأوائل، حيث يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع ليفربول، ليبقى أحد أعلى اللاعبين أجراً في كرة القدم العالمية وأعلى اللاعبين الأفارقة أجراً خارج الدوري السعودي.

بينما جميع لاعبي القائمة باستثناء واحد - فيني جونيور - لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مرحلة ما من مسيرتهم، ولكن مع رحيل محمد صلاح، فإن هالاند هو الوحيد الذي يلعب حالياً في البريميرليج.