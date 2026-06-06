قائمة أساطير فشلوا في الفوز بكأس العالم.. تعرّف على التفاصيل

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد كأس العالم قمة الإنجازات في كرة القدم، فهو اللقب الذي يفصل بين النجوم الكبار والأساطير الخالدة.

وعلى مرِّ التاريخ، رفع العديد من أعظم اللاعبين الكأس الأغلى، لكن هناك أسماء أسطورية صنعت أمجاداً لا تُنسى مع أنديتها ومنتخباتها، وفازت بالكرة الذهبية والألقاب الكبرى، ومع ذلك لم تتمكن أبداً من التتويج بالمونديال.

يوهان كرويف.. العبقري الذي سقط في الأمتار الأخيرة!!

يُعد يوهان كرويف أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ اللعبة، فقد قاد المنتخب الهولندي إلى نهائي كأس العالم 1974 بأسلوب «الكرة الشاملة» الثوري، لكن الحلم انتهى بالخسارة أمام ألمانيا الغربية، ورغم فوزه بثلاث كرات ذهبية وتركه إرثاً هائلاً مع آياكس وبرشلونة، بقي لقب كأس العالم غائباً عن خزائنه.

فيرينتس بوشكاش.. ضحية معجزة برن!!

قاد فيرينتس بوشكاش منتخب المجر الأسطوري في خمسينيات القرن الماضي، والذي كان يُعد أقوى فريق في العالم آنذاك. وبعد مشوار مذهل في مونديال 1954، بدا اللقب مضموناً، قبل أن تفجِّر ألمانيا الغربية مفاجأة تاريخية في المباراة النهائية، فيما عُرف لاحقاً بـ«معجزة برن». ولا تزال تلك الهزيمة من أكثر اللحظات إيلاماً في تاريخ كأس العالم.

زيكو.. أعظم فريق برازيلي لم يَفُز باللقب قط!!

يرى كثيرون أن منتخب البرازيل في 1982 كان من أفضل الفرق التي لعبت كرة القدم على الإطلاق. وكان النجم الأبرز في ذلك الفريق هو زيكو، الذي أذهل العالم بمهاراته ورؤيته الفنية. لكن إيطاليا أطاحت بالبرازيل في واحدة من أشهر مباريات المونديال، ليظل اللقب العالمي بعيداً عن متناول زيكو، رغم مشاركته في 3 نُسخ من البطولة.

ميشيل بلاتيني.. المجد الأوروبي دون تتويج عالمي!!

هيمن ميشيل بلاتيني على كرة القدم الأوروبية في الثمانينيات، وفاز بثلاث كرات ذهبية متتالية وقاد فرنسا للفوز ببطولة أوروبا 1984. لكن المنتخب الفرنسي اكتفى ببلوغ نصف النهائي في نسختي 1982 و1986، ليبقى كأس العالم الحلقة المفقودة في مسيرته.



باولو مالديني.. أسطورة الدفاع بلا لقب عالمي!!

حقق باولو مالديني كل شيء تقريباً مع ميلان، من دوري أبطال أوروبا إلى ألقاب الدوري الإيطالي. لكنه لم يتمكن من تكرار النجاح مع المنتخب الإيطالي. شارك في 4 نُسخ من كأس العالم وخاض 23 مباراة في البطولة، إلا أن خسارة نهائي 1994 أمام البرازيل ظلت أكبر خيبة أمل في مسيرته الدولية.



أوليفر كان.. مونديال استثنائي ونهاية مؤلمة!!

قدّم أوليفر كان واحداً من أعظم العروض الفردية في تاريخ كأس العالم خلال نسخة 2002، وقاد ألمانيا إلى النهائي بأداء مذهل. بل أصبح أول حارس مرمى يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة. لكن المنتخب البرازيلي بقيادة رونالدو حرمه من التتويج في المباراة النهائية.

وتضم القائمة أيضاً الأسطورة الإيرلندية الشمالية جورج بيست، الذي لم تُتح له الفرصة أصلاً للمنافسة على اللقب بسبب محدودية إمكانات منتخب بلاده، بالإضافة إلى أوزيبيو الذي قاد البرتغال إلى المركز الثالث في مونديال 1966، والألماني كارل هاينتس رومنيجه الذي خسر نهائيين متتاليين في 1982 و1986 رغم مكانته بين عظماء اللعبة.

وتبقى هذه الأسماء دليلاً على أن الموهبة الفردية والإنجازات الكبيرة لا تضمن دائماً الفوز بأغلى بطولة في عالم كرة القدم، فالمونديال كثيراً ما يكتب قصصه الخاصة، ويترك حتى بعض أعظم اللاعبين في التاريخ من دون الكأس الذهبية.