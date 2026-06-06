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الرياضة

حيوانات حديقة جوادالاخارا تتنبأ بنتائج مباريات المونديال

حيوانات حديقة جوادالاخارا تتنبأ بنتائج مباريات المونديال
6 يونيو 2026 15:07

جوادالاخارا(أ ف ب)
سار فيلان ببطء عبر ملعب كرة قدم موقت في حديقة حيوانات جوادالاخارا في المكسيك، في محاولة طريفة للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.
وكان الحيوانان أمام خيارين: إما أكل العشب على الجانب الذي يحمل العلم المكسيكي، أو اختيار المساحة الخضراء في الجهة المقابلة والتي تحمل علم جنوب أفريقيا.
وقد دعم اختيارهما السريع التوقع بأن المكسيك ستفوز في المباراة المنتظرة في افتتاح المونديال في 11 يونيو.
وهذه التجربة في التنبؤ بالنتائج مماثلة لتجربة الأخطبوط الشهير "بول" في جنوب أفريقيا عام 2010.
وقال حارس الحديقة إيفان رينوسو: "تكمن الفكرة في أن الحيوانات ستتنبأ بنتائج مباريات مختلفة ستُلعب".
بعد ذلك، قُدّمت للغوريلا تشينشي وفاوستينا علبتا "بينياتا" على شكل قمصان لاعبين - إحداهما لمنتخب إسبانيا والثانية لمنتخب أوروجواي.
بعدما ساد صمت للحظات، انقضّ أحد القردين فجأة على قميص منتخب أوروجواي، في إشارة إلى تنبؤه بفوز هذا المنتخب في المباراة التي ستُجرى في 26 يونيو.
وتنبأ أحد الفهود بفوز كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك، بينما تنبأت ست زرافات بفوز جمهورية الكونغو الديموقراطية على كولومبيا.
وقال رينوسو إن التوقعات "تحفز عدداً من الحواس" لدى الحيوانات، فضلاً عن كونها مصدر ترفيه للجمهور المتحمّس قبل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم.

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