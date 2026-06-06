«دبي لأصحاب الهمم» يحتفظ بلقب دوري «السلة 3×3» للموسم الثالث

دبي (الاتحاد)

تُوِّج نادي دبي لأصحاب الهمم بلقب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «3×3»، الذي تنظّمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بعد فوزه على فريق خورفكان للمعاقين بنتيجة 13-10 في المباراة النهائية على صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، في ختام منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 5 أندية.

وواصل نادي دبي لأصحاب الهمم هيمنته على المسابقة، محافظاً على اللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد مشوار مميز قدّم خلاله مستويات فنية قوية أكدت تفوّقه في اللعبة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز نادي العين لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 11-8، ليحصد الميداليات البرونزية.

وعقب ختام المنافسات، توّج ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بحضور ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الفرق الفائزة، حيث تسلّم لاعبو نادي دبي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال خورفكان الميداليات الفضية، والعين لأصحاب الهمم الميداليات البرونزية.

وأكد ذيبان سالم المهيري، أن احتفاظ نادي دبي لأصحاب الهمم باللقب للمرة الثالثة على التوالي يمثّل إنجازاً مميزاً، يعكس الاستقرار الفني والتميز الذي يقدمه الفريق، مشيراً إلى أن المحافظة على الكأس تُعد أكثر صعوبة من الفوز بها للمرة الأولى.

وأشاد بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة، ودورها في رفع مستوى المنافسة بين الأندية، مؤكداً أهمية هذه المسابقات في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن التتويج باللقب للموسم الثالث توالياً يعكس العمل الجماعي المتكامل داخل النادي، ويؤكد مكانة الفريق وريادته في اللعبة على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الحفاظ على اللقب لثلاثة مواسم متتالية يمثّل إنجازاً مهماً، تحقق بفضل الجهود المتواصلة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، موجّهاً الشكر إلى اللجنة البارالمبية الوطنية ونادي الثقة للمعاقين على جهودهما في إنجاح البطولة.

وأضاف أن كرة السلة على الكراسي المتحركة تُعد من أبرز الألعاب الرياضية لأصحاب الهمم، مؤكداً حرص نادي دبي لأصحاب الهمم على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف الرياضات، وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المحافل الإقليمية والدولية