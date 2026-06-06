حكايات الأساطير و3 نُسخ مونديالية تمنح «أزتيكا» لقب الملعب التاريخي

عمرو عبيد (القاهرة)

يبدو أن ملعب «أزتيكا»، سينضم إلى قائمة «أساطير حضارة الأزتيك» القديمة، التي ارتبط اسمه بها، منذ بداية تأسيسه قبل 65 عاماً، إذ سيكون على موعد مع استضافة 5 مباريات في كأس العالم 2026، ليُصبح أول ملعب يحتضن 3 نُسخ مونديالية، عبر التاريخ، ورغم تغيير اسمه عدة مرات، لأسباب تسويقية أو إدارية، إلا أن الجماهير العالمية ووسائل الإعلام المُختلفة، لا تزال تُشير إليه باسمه التاريخي، «أزتيكا»، الذي لن يتغيّر أبداً مهما كانت الأسباب.

وعندما تنطلق بطولة كأس العالم، بعد أيام قليلة، سيشهد «أزتيكا» إقامة ثالث مباراة افتتاحية في تاريخه المونديالي، ليُسطّر علامة «أيقونية» في كتب كأس العالم، بعدما افتتح بطولتي 1970 و1986 سابقاً، وإذا كان منتخب المكسيك سيفتتح المونديال الحالي بمواجهة جنوب أفريقيا، فإنه سبق له ذلك عام 1970، أمام الاتحاد السوفييتي بحضور 107160 مُتفرجاً، بينما كان افتتاح بطولة 1986 بين إيطاليا وبلغاريا، أمام أنظار 96 ألفاً، والطريف أن التعادُل كان النتيجة الثابتة في كل مرة.

ويُصر ملعب «أزتيكا» على ارتباطه بـ«الحكايات الأسطورية»، حيث يتجلى ذلك أيضاً، كونه شاهداً على العصور الكروية القديمة، التي لا يوجد من يُمثلها أفضل من «العملاقين»، بيليه ومارادونا، ووقّع «أزتيكا» على تتويج البرازيلي «الجوهرة» بكأس العالم «الثالثة» التاريخية عام 1970، قبل أن يحمل الكأس إلى «الساحر» الأرجنتيني في 1986، وبين هذا وذلك، احتضن الملعب مباريات حُفرت في ذاكرة المونديال عبر العصور.

وبين المباريات الخالدة في تاريخ هذا الملعب التاريخي، «مواجهة القرن» كما تُسمى حتى الآن، وهي التي جمعت إيطاليا مع ألمانيا، في نصف نهائي مونديال 1970، أمام أنظار 102444 مُتفرجاً، شهدوا واحدة من المباريات الخيالية، حيث ظلّ «الآزوري» مُتقدماً بهدف مُبكر حتى إدراك «الماكينات» التعادُل المتأخر في اللحظات القاتلة، ثم تجاوزت الإثارة كل الحدود، بعدما تبادل المنتخبان التقدّم في الوقت الإضافي، الذي شهد تسجيل 5 أهداف لم تتكرر في تاريخ كأس العالم، وحسمت إيطاليا الأمر في النهاية، بالفوز 4-3، في طريقها نحو النهائي.

وبـ«هدف القرن» التاريخي ودهاء «يد الساحر»، أهدى «أزتيكا» عالم كُرة القدم مباراة لا يُمكن نسيانها أبداً، عندما فازت الأرجنتين على إنجلترا، 2-1، في رُبع نهائي مونديال 1986، وهي المباراة الأشهر في تلك النُسخة، رغم قوة وإثارة النهائي، حيث أحرز مارادونا هدف «اليد» الشهير، وأتبعه بهدفه الماراثوني العبقري بعد مراوغاته الساحرة، ليحظى الملعب التاريخي بواحدة من اللحظات النادرة في المونديال.

وبالطبع، تأتي المباراة النهائية لكأس العالم 1970 في قائمة «أزتيكا» التاريخية، عندما فازت البرازيل 4-1 على إيطاليا، وسط توهّج بيليه وتسجيله هدف الافتتاح ثم صناعته الهدف الأخير، الذي صُنّف ضمن «الأفضل جماعياً» في تاريخ المونديال، ليُرفع «جوهرة البرازيل» فوق الأعناق، مُتوّجاً مسيرته الدولية بالكأس الثالثة، وأداء استثنائي في ختام مشواره.

وبعد استضافته مباراة نصف نهائي 1986، التي شهدت تسجيل مارادونا أيضاً هدفي الفوز على بلجيكا، جاء الدور على النهائي، بنفس الدرجة الأسطورية لنهائي 1970، لأنه أهدى «الساحر الأرجنتيني» الكأس العالمية الوحيدة في سجلّه، بعد إبهار قدّمه طوال البطولة، ليخطف به عقول وقلوب ملايين المُشجعين حول العالم، وامتد ليشمل عشرات الملايين عبر العصور، كلّله بتمريرته الحاسمة أمام ألمانيا في النهائي الصعب، ليفوز «راقصو التانجو» 3-2، ويُحمل مارادونا هو الآخر فوق الرؤوس.