«أنتونيلي الصغير» الأسرع في التجارب الأخيرة لسباق موناكو

موناكو(رويترز)

سجل الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أسرع زمن ​في التجارب الحرة الأخيرة لجائزة موناكو الكبرى، محققاً أفضل لفة بسيارته مرسيدس اليوم السبت.

وقطع أنتونيلي (19 عاماً) اللفة بزمن دقيقة واحدة ⁠و12.720 ثانية على حلبة الشوارع الضيقة والمتعرجة، متفوقاً على ثنائي ​فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، اللذين سيطرا على حصتي ​التجارب ‌الحرة أمس الجمعة.

وكان أنتونيلي قد ⁠حل في ​المركز الثامن عشر في سباق موناكو العام الماضي، لكنه يصل هذا الموسم إلى الإمارة متصدراً البطولة بفارق 43 نقطة عن زميله البريطاني جورج راسل، بعد فوزه ‌في آخر أربعة سباقات.

وجاء لوكلير أبطأ بفارق 0.327 ‌ثانية عن أفضل توقيت، بينما تأخر هاميلتون بفارق 0.331 ثانية.

ومن المقرر إقامة التجارب التأهيلية في وقت لاحق اليوم، ​حيث تكتسب مراكز الانطلاق أهمية حاسمة على حلبة موناكو، التي تُعرف بصعوبة تجاوز المنافسين فيها.

ويبدو أن المنافسة على مركز الانطلاق الأول ستنحصر بين سائقي مرسيدس وفيراري، إلى جانب ماكس فرستابن سائق رد بول، ‌الذي أنهى تجارب أمس الجمعة في ​المركز الخامس.

وتوقفت الحصة مؤقتاً بعدما فقد أوليفر بيرمان، سائق هاس السيطرة على سيارته عند أحد المنعطفات ليصطدم بالحواجز ويتسبب في أضرار كبيرة للجناح الخلفي. وقال ​بيرمان عبر دائرة الاتصال ‌الداخلية ⁠للفريق "فقدت السيطرة تماماً ‌عند المطب… أعتذر بشدة".

من ‌جانبه، عاد لاندو نوريس، بطل العالم الحالي والفائز بسباق موناكو 2025، إلى الحلبة اليوم، ⁠بعدما تعرضت سيارته مكلارين لعطل كهربائي خلال الحصة الثانية ​أمس.

واكتفى نوريس بالمركز التاسع، عقب عمل مكثف لفريقه طوال الليل لاستبدال مجموعة الأسلاك الكهربائية ووحدة البطارية.

وأكد منظمو السباق أن مكلارين لن يتعرض لأي عقوبة، إذ يُعد ذلك أول استثناء من أصل أربعة استثناءات ​مسموح بها لكل فريق خلال الموسم فيما يتعلق ​بحظر العمل الليلي.