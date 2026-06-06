إيتاليانو مدرباً جديداً لبشكتاش التركي

إسطنبول(أ ف ب)

أعلن نادي بشكتاش التركي، أن الإيطالي فينتشنتسو إيتاليانو سيتولى تدريب الفريق، في محاولة لإعادته إلى منصات التتويج في الدوري التركي لكرة القدم، بعد غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الثلاثة الماضية.

وقال النادي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق مع فينتشنتسو إيتاليانو لتولي تدريب فريقنا (...) حتى نهاية موسم 2027-2028".

وسيصبح المدرب الإيطالي، الذي أشرف في السنوات الأخيرة على تدريب فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي، المدرب الحادي عشر الذي يجلس على دكة بدلاء بشكتاش منذ نهاية عام 2021، بعد عدد من الأسماء البارزة، من بينها الفرنسي فاليريان إسماعيل، والهولندي جيوفاني فان برونكهورست، والنروجي أولي جونار سولشاير.

ويعاني "النسور السود" في إسطنبول، الذين توّجوا بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2021، من صعوبة مجاراة جلطة سراي وفناربهتشه، العملاقين الآخرين في المدينة.