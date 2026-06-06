السبت 6 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيتاليانو مدرباً جديداً لبشكتاش التركي

إيتاليانو مدرباً جديداً لبشكتاش التركي
6 يونيو 2026 16:57

إسطنبول(أ ف ب)
أعلن نادي بشكتاش التركي، أن الإيطالي فينتشنتسو إيتاليانو سيتولى تدريب الفريق، في محاولة لإعادته إلى منصات التتويج في الدوري التركي لكرة القدم، بعد غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الثلاثة الماضية.
وقال النادي في بيان: "تم التوصل إلى اتفاق مع فينتشنتسو إيتاليانو لتولي تدريب فريقنا (...) حتى نهاية موسم 2027-2028".
وسيصبح المدرب الإيطالي، الذي أشرف في السنوات الأخيرة على تدريب فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي، المدرب الحادي عشر الذي يجلس على دكة بدلاء بشكتاش منذ نهاية عام 2021، بعد عدد من الأسماء البارزة، من بينها الفرنسي فاليريان إسماعيل، والهولندي جيوفاني فان برونكهورست، والنروجي أولي جونار سولشاير.
ويعاني "النسور السود" في إسطنبول، الذين توّجوا بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2021، من صعوبة مجاراة جلطة سراي وفناربهتشه، العملاقين الآخرين في المدينة.

أخبار ذات صلة
قصر بودروم يكشف عن وجهة محمد صلاح الجديدة
بشكتاش
جلطة سراي
فناربخشة
آخر الأخبار
غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على لبنان
اليوم 18:38
حكايات الأساطير و3 نُسخ مونديالية تمنح «أزتيكا» لقب الملعب التاريخي
الرياضة
حكايات الأساطير و3 نُسخ مونديالية تمنح «أزتيكا» لقب الملعب التاريخي
اليوم 18:15
بابا الفاتيكان يلقي كلمة بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس
الأخبار العالمية
بابا الفاتيكان يدعو إلى التخلي عن خطاب التفرقة والانقسام
اليوم 18:04
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأخبار العالمية
البديوي يدين بأشد العبارات استمرار اعتداءات إيران على الكويت والبحرين
اليوم 17:52
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يحذّر: ليس أمام إيران خيار سوى التوصل لاتفاق
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©