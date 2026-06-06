ريال مدريد.. صفر في «السلة» وكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاماً

مدريد (أ ف ب)

خرج نادي ريال مدريد لكرة السلة، بطل الدوري الإسباني، خالي الوفاض هذا الموسم للمرة الأولى منذ عام 2011، بعدما أُقصي السبت من ربع نهائي الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) على يد لاغونا تينيريفي، وذلك بعد أسابيع قليلة من خسارته نهائي «يوروليج».

وسقط العملاق المدريدي 1-2 في سلسلة الدور الأول من الـ«بلاي أوف»، بعدما تلقى هزيمة قاسية على أرضه (107-95) أمام لاغونا تينيريفي بقيادة المخضرمين ولاعبي الدوري الأميركي السابقين البرازيلي مارسيلينو هويرتاس (43 عاماً) والأسترالي باتي ميلز (37 عاماً).

وهذا الخروج المبكر يحكم على «الميرينجي» بموسم أبيض من دون أي لقب، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة، للمرة الأولى منذ 16 عاماً.

وتُعد هذه صفعة جديدة تختتم موسماً فوضوياً، قبل ساعات قليلة من الانتخابات الرئاسية للنادي المقررة الأحد.

ويتنافس على الرئاسة، الرئيس التاريخي فلورنتينو بيريز (79 عاماً) ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي (37 عاماً).