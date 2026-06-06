«دبي للسلة» يعزز تقدمه على بارتيزان ويقترب من لقب الدوري الأدرياتيكي

دبي (وام)

قطع نادي دبي لكرة السلة خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب دوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة (ABA League)، بعد فوزه على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بنتيجة 86-81، في المباراة الثانية من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت اليوم على صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي.

ورفع دبي تقدمه في السلسلة النهائية إلى 2-0، بعد فوزه في المباراة الأولى قبل يومين بنتيجة 99-93 على حامل اللقب، ليعزز فرصه في حصد اللقب خلال أول مشاركة له في نهائي البطولة.

وجاءت المباراة متكافئة في معظم فتراتها، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 42-42، بعدما حسم بارتيزان الفترة الأولى 24-20، ورد دبي بالفوز في الفترة الثانية 22-18.

واستمر التقارب في النتيجة خلال الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم دبي 68-66، قبل أن يفرض الفريق الإماراتي أفضليته في الفترة الرابعة ويحسمها 18-15، لينهي المباراة بفارق خمس نقاط.

وتصدر البوسني دزانان موسى والصربي أليكسا أفراموفيتش قائمة هدافي دبي برصيد 16 نقطة لكل منهما.

وتنتقل السلسلة إلى العاصمة الصربية بلجراد، حيث تقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، ويكفي دبي الفوز فيها لحسم اللقب. وفي حال فوز بارتيزان، تقام المباراة الرابعة يوم 12 يونيو، على أن تعود السلسلة إلى دبي للمباراة الخامسة الحاسمة يوم 16 يونيو إذا لزم الأمر.

وأكد السلوفيني ألكسندر سيكوليتش، مدرب دبي لكرة السلة، أن الدعم الجماهيري كان أحد أبرز أسباب الفوز، موجهاً الشكر للجماهير التي ساندت الفريق طوال المباراة، مشيراً إلى أن حضورها منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي واجهوها خلال اللقاء.

وأوضح أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في الشوط الأول، خاصة مع إهدار عدد من الفرص والتصويبات المفتوحة، قبل أن يتحسن الأداء بشكل واضح في الشوط الثاني بفضل تركيز اللاعبين والطاقة الإيجابية التي وفرها الجمهور، إلى جانب الإضافة المهمة التي قدمها اللاعبون القادمون من مقاعد البدلاء.

وأضاف أن الفوز جاء نتيجة جهد جماعي كبير، مؤكداً أن الانسجام بين اللاعبين وروح الفريق كانا من أهم العوامل التي صنعت الفارق، مشيداً بالدور المؤثر للبدلاء في ترجيح كفة دبي خلال النصف الثاني من المباراة.

وأكد دواين باكون لاعب دبي لكرة السلة، أن الفريق نجح في تحقيق هدفه بالفوز في أول مباراتين على أرضه، لكنه شدد على أن المهمة لم تنته بعد، وأن المواجهة المقبلة في بلجراد ستكون صعبة أمام فريق يسعى للعودة إلى المنافسة.

وقال إن الفريقين قدما مباراة قوية اتسمت بالندية والقتالية، مشيراً إلى أهمية استثمار أفضلية الأرض بعد الجهد الذي بذله الفريق طوال الموسم للحصول على صدارة الترتيب.