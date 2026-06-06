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الرياضة

ورش عمل بين اتحاد الكرة والرابطة لحسم مقترح فرق «الرديف»

دوري تحت 23 عاماً يقترب من كلمة النهاية (الاتحاد)
7 يونيو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

يتواصل العمل وعقد الجلسات النقاشية وورش العمل بين رابطة المحترفين وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، بخصوص المقترح الجديد المُنتَظر تطبيقه مطلع الموسم بعد المقبل، عبر إطلاق «فرق الرديف» لأندية دوري المحترفين، وذلك بدلاً من فرق تحت 23 عاماً، الذي سيكون الموسم المقبل هو الأخير له.
ووفق المقترح الذي تتم دراسته حالياً، سيُسمح لأندية المحترفين بتأسيس فريق رديف، والمشاركة به في الدوريات الأدنى، بين دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بهدف منح فرق المحترفين الفرصة في توفير الاحتكاك القوي للاعبيها ورفع كفاءة الأداء الفردي والجماعي، بما يفيد تلك الأندية في منافسات الدوري.
وأكدت المصادر أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة والبحث للوصول إلى صيغة شاملة تُراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة أن المشاركة بفريق الرديف في الدرجات الأدنى، لن يكون إجبارياً لأندية المحترفين، وإنما سيُتاح أمام الفرق الراغبة في تشكيل فريق رديف يشارك في الدرجات الأدنى وفق التصور المطروح للنقاش. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة بين الاتحاد والرابطة، استعرضت التجارب العالمية الناجحة، والتي توفر فرق الرديف للمشاركة في الدرجات الأدنى في كل من إسبانيا، بلجيكا، البرتغال، وفرنسا، وبعض الدول الأخرى.
وكانت رابطة المحترفين قد رفعت توصيات عدة، من بينها تغيير نظام كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليقام بنظام مرحلة الدوري على غرار «دوري أبطال آسيا النخبة ودوري أبطال أوروبا»، بنظام المجموعة الواحدة.
كما اقترحت الرابطة زيادة عدد الأجانب في قائمة المباريات ليصبح 12 لاعباً، بينما يشارك في الملعب خلال مباريات الدوري 8 لاعبين.

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