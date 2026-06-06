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الرياضة

عمال ملعب «سوفي» يهددون كأس العالم بالإضراب

عمال ملعب «سوفي» يهددون كأس العالم بالإضراب
6 يونيو 2026 23:41

لوس أنجلوس(أ ف ب)
صوّت عمال في ملعب "سوفي" في لوس أنجلوس بأغلبية ساحقة على إضراب محتمل خلال كأس العالم لكرة القدم، قبل أيام فقط من انطلاق النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اعتباراً من الخميس المقبل.
وتطالب نقابة "يونايت هير لوكل 11" التي تمثل نحو ألفين من عمال الأغذية والمشروبات في الملعب، بتحسين الأجور، إضافة إلى ضمانات بعدم السماح لعناصر الهجرة الفيدرالية بدخول المنشأة.
وأيّد 96% من المصوتين الدعوة إلى الإضراب، ما يمنحهم الضوء الأخضر للتوقف عن العمل في أي وقت.
وقالت النقابة في بيان إن "مفاوضات العقد مع مشغّل خدمات الطعام في الملعب شركة ليجندز جلوبال وفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) لم تحقق تقدماً ملموساً في القضايا الاقتصادية الأساسية وقضايا السلامة في مكان العمل".
ومن المقرر عقد محادثات جديدة الاثنين، قبل المباراة الأولى في النهائيات على الأراضي الأميركية في 12 يونيو، في اليوم التالي للافتتاح المقرر في المكسيك، على ملعب "سوفي" بالذات.
وتمثل نقابة "يونيت هير لوكل 11" طهاة وعمال جلي الصحون وسقاة وغيرهم.
وسيستضيف ملعب "سوفي" الذي يعتبر أغلى منشأة رياضية في العالم بعدما افتتح في 2020 بتكلفة تجاوزت خمسة مليارات دولار، ثماني مباريات خلال كأس العالم.
وقال أحد رؤساء النقابة كورت بيترسن "إذا أُجبرنا على الإضراب، فلن تجد أجنحة فيفا التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار سوى قناني الماء ودوريتوس (رقائق البطاطس)".
وطالبت النقابة بالسماح للعمال بمغادرة أماكن عملهم إذا دخل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية إلى الملعب خلال مباريات كأس العالم.
وتواجه وكالة الهجرة والجمارك انتقادات حادة من منظمات حقوقية بسبب مداهماتها التي وُصفت أحياناً بالوحشية في مدن أميركية عدة، بينها لوس أنجلوس.
كما عبّر عمال الملعب عن مخاوفهم من إلزامهم بمشاركة معلوماتهم الشخصية مع فيفا للحصول على التصاريح الخاصة بكأس العالم، وسط مخاوف من مشاركة هذه البيانات مع وكالة الهجرة والجمارك.
وقال سيسار سامورا، أحد العاملين في خدمة تقديم الكحول في الملعب، في بيان قدمته النقابة "ستدر كأس العالم أرباحا هائلة، لكننا ما زلنا نقاتل من أجل الاحترام والأمان الأساسيين".
وأضاف "نستحق الأفضل، وإذا كان ذلك يعني الإضراب، فأنا مستعد".

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