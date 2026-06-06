«صيف أبوظبي 2026» يدشِّن النسخة الأكبر بحلة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت أمس النسخة الأكبر والخامسة في تاريخ فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026» في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تُقام خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026، لتواصل ترسيخ مكانتها منصةً رائدةً للرياضات الصيفية التي تحتضنها الصالات المغطاة، بهدف نشر ثقافة نمط الحياة الصحي من خلال ممارسة الرياضة والتفاعل المجتمعي خلال أشهر الصيف.

وتُنظم الفعالية من قبل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مجموعة «أدنوك»، حيث تعود هذا العام بمساحات أكبر ومرافق مطورة وبرنامج رياضي شامل لعدد كبير من الألعاب الرياضية، بحيث تزيد مساحتها بنسبة 26% لتصل إلى 48.000 متر مربع تقريباً، ما يجعلها أكبر الفعاليات الرياضية التي تقام في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تضم النسخة الحالية 29 نشاطاً رياضياً، من بينها 10 ألعاب رياضية جديدة تُقدم للمرة الأولى، موزعة على أكثر من 70 ملعباً وساحة ومضماراً رياضياً، بزيادة 27% مقارنة بالنسخة السابقة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن «صيف أبوظبي» يجسِّد رؤية إمارة أبوظبي في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، ويعكس الاهتمام المتواصل بتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وإنتاجية.





وأضاف العواني: «يواصل (صيف أبوظبي الرياضي) تعزيز مكانته كأبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة، مستفيداً مما تتمتع به أبوظبي من بنية تحتية رياضية متطورة ومنشآت عالمية المستوى، الأمر الذي أسهم في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين سنوياً، وتوفير تجربة رياضية متكاملة».

بدوره، قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن استمرار نمو فعالية (صيف أبوظبي الرياضي) يعكس التزامنا بتنظيم فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية. وتواصل الفعالية توسعها عاماً بعد عام من حيث، عدد الزوار، وتنوع الألعاب الرياضية والمرافق المتاحة».

من جانبه، قال سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: «تشارك (أدنوك) في تنظيم فعاليات (صيف أبوظبي الرياضي) في إطار التزامها المستمر بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وترسيخ الترابط المجتمعي. كما تتيح هذه الفعالية فرصة مميزة للأفراد من الأعمار كافة للمشاركة في مختلف الألعاب الرياضة، ونتطلع إلى الاحتفاء بإنجازات المشاركين والاستمرار في دعم الفعاليات التي تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، وتساهم في تعزيز نمو وتقدم الأفراد والمجتمعات».

وفي نسخة هذا العام، يحتضن «صيف أبوظبي الرياضي» أكثر من 365 فعالية ونشاطاً رئيسياً على مدار فترة إقامتها، من أبرزها تحدي «كور إكس للياقة البدنية Core X»، و«الألعاب التكتيكية» و«الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص الإماراتي»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنافسات والأنشطة الرياضية والمجتمعية.





قائمة الألعاب

تضم قائمة الألعاب الرياضية الرئيسية التي تعود هذا العام كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والتنس، وتنس الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومضمار التحديات. كما تشهد النسخة الحالية إضافة أنشطة جديدة متنوعة تشمل التسلق الحر للجدران، وتحدي النينجا، وأجهزة محاكاة رياضية لرياضات ركوب الدراجات الهوائية، والجولف، والمواي تاي، والجوجيتسو، والفنون القتالية المختلطة، وكرة اليد، والبيكلبول، وكرة الطائرة الشاطئية.