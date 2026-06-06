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الرياضة

تعادل ثانٍ لـ «الأبيض الأولمبي» في معسكر تايلاند

منتخبنا الأولمبي يواصل نتائجه الجيدة في معسكر تايلاند (الاتحاد)
7 يونيو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع نظيره منتخب قيرغيزستان 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في تايلاند، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وسجل منصور المنهالي هدف «الأبيض الأولمبي» في المباراة، ليواصل المنتخب نتائجه المتوازنة خلال المعسكر الحالي، بعدما استهل سلسلة مبارياته الودية بالتعادل أمام منتخب جمهورية كوريا 1-1، والتي شهدت تسجيل منصور برغش هدف منتخبنا الوحيد.
ويختتم «الأبيض الأولمبي» معسكره الخارجي بمواجهة منتخب تايلاند الثلاثاء المقبل على ملعب باثوم ثاني بالقرب من العاصمة بانكوك، في ثالث وآخر تجاربه الودية ضمن المعسكر.

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وتأتي هذه المباريات ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرص احتكاك متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة، إلى جانب تقييم العناصر الحالية، واختبار عدد من الخيارات قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويضع المنتخب نصب عينيه الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تمثل الهدف الأبرز.

 

المنتخب الوطني
الأبيض الأولمبي
تايلاند
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