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الرياضة

تشيلي تجهز البرتغال معنوياً للمونديال

تشيلي تجهز البرتغال معنوياً للمونديال
7 يونيو 2026 00:09

لشبونة (أ ف ب)

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حقق المنتخب البرتغالي فوزاً معنوياً على ضيفه التشيلي 2-1 السبت في أويرس، غرب العاصمة لشبونة، ضمن تحضيراته لمونديال 2026 المقرر في أميركا الشمالية اعتباراً من الخميس المقبل.
وبعدما أنهى الشوط الأول من دون أهداف ومع نقص عددي في صفوف المنتخبين نتيجة طرد نجم ميلان الإيطالي رافايل لياو من جهة أصحاب الأرض، وإيفان رومان من الجهة المقابلة لدخولهما في عراك (2+45)، افتتح «سيلسياو أوروبا» التسجيل في بداية الثاني عبر جونزالو جيديس، بديل كريستيانو رونالدو، بتمريرة بينية من روبن نيفيش (58).
وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديز الثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص الضيف الأميركي الجنوبي الغائب عن المونديال النتيجة في الثواني الأخيرة بتسديدة بعيدة أيضاً للوكاس سيبيدا (2+90).
ويخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية أخرى الأربعاء على أرضه ضد نيجيريا قبل السفر إلى الولايات المتحدة، حيث يبدأ مشواره في المجموعة الحادية عشرة ضد الكونغو الديموقراطية في 17 يونيو في هيوستن، التي تحتضن أيضاً مباراته الثانية ضد أوزبكستان في 23 منه، قبل أن ينتقل إلى ميامي لمواجهة كولومبيا بعدها بأربعة أيام.

كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديز
كأس العالم 2026
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