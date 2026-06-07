مصر تخسر ودياً من البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال

أوهايو (رويترز)

سجل برونو جيمارايش هدفاً مبكراً وأضاف إندريك هدفاً ​آخر في الشوط الثاني، ليتغلب المنتخب البرازيلي 2-1 على نظيره المصري في ⁠استاد بنك هانتينجتون في كليفلاند بولاية أوهايو ​الأميركية في آخر ⁠مباراة ​ودية للفريقين قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاء هدف المنتخب المصري في الدقيقة ‌11 وسجله مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) ‌الذي خاض المباراة الدولية الثانية له، بعد أن سجل هدف الفوز ​1-صفر على روسيا في المباراة الودية الماضية.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير لحارسه مصطفى شوبير، الذي تألق في التصدي ‌لعدد من الكرات ​الخطيرة خاصة خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء الدفاعي للفريق بشكل واضح في ​الشوط ‌الثاني ⁠ويقلص الخطورة أمام ‌مرماه.

وتستهل مصر ‌مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم ⁠15 يونيو ثم تلتقي نيوزيلندا ​وإيران في مباراتيها الأخريين بالمجموعة السابعة.

أما البرازيل، فتخوض مباراتها الأولى في المجموعة الثالثة أمام المغرب، قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا.