الأحد 7 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مصر تخسر ودياً من البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال

مصر تخسر ودياً من البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال
7 يونيو 2026 04:17

أوهايو (رويترز)
سجل برونو جيمارايش هدفاً مبكراً وأضاف إندريك هدفاً ​آخر في الشوط الثاني، ليتغلب المنتخب البرازيلي 2-1 على نظيره المصري في ⁠استاد بنك هانتينجتون في كليفلاند بولاية أوهايو ​الأميركية في آخر ⁠مباراة ​ودية للفريقين قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2026.
وجاء هدف المنتخب المصري في الدقيقة ‌11 وسجله مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) ‌الذي خاض المباراة الدولية الثانية له، بعد أن سجل هدف الفوز ​1-صفر على روسيا في المباراة الودية الماضية.
ويدين المنتخب المصري بفضل كبير لحارسه مصطفى شوبير، الذي تألق في التصدي ‌لعدد من الكرات ​الخطيرة خاصة خلال الشوط الأول، قبل أن يتحسن الأداء الدفاعي للفريق بشكل واضح في ​الشوط ‌الثاني ⁠ويقلص الخطورة أمام ‌مرماه.
وتستهل مصر ‌مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم ⁠15 يونيو ثم تلتقي نيوزيلندا ​وإيران في مباراتيها الأخريين بالمجموعة السابعة.
أما البرازيل، فتخوض مباراتها الأولى في المجموعة الثالثة أمام المغرب، قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا.

أخبار ذات صلة
تشيلي تجهز البرتغال معنوياً للمونديال
عمال ملعب «سوفي» يهددون كأس العالم بالإضراب
كأس العالم 2026
البرازيل
مصر
آخر الأخبار
مصر تخسر ودياً من البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال
الرياضة
مصر تخسر ودياً من البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال
اليوم 04:17
منصور بن محمد يشهد جانباً من مباراة نهائي الدوري الأدرِياتيكي لكرة السلة
الرياضة
منصور بن محمد يشهد جانباً من مباراة نهائي الدوري الأدرِياتيكي لكرة السلة
اليوم 03:28
صيــف أبـوظبي الريــاضي يترقــــب مشاركــة واسعـــة في كل الألـعاب (الصور من المصدر)
الرياضة
«صيف أبوظبي 2026» يدشِّن النسخة الأكبر بحلة جديدة
اليوم 01:13
منتخبنا الأولمبي يواصل نتائجه الجيدة في معسكر تايلاند (الاتحاد)
الرياضة
تعادل ثانٍ لـ «الأبيض الأولمبي» في معسكر تايلاند
اليوم 01:12
دوري تحت 23 عاماً يقترب من كلمة النهاية (الاتحاد)
الرياضة
ورش عمل بين اتحاد الكرة والرابطة لحسم مقترح فرق «الرديف»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©