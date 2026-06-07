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بذكريات نسخة 1986.. المكسيك تستقبل العالم بأكبر موجة في تاريخ المونديال!

بذكريات نسخة 1986.. المكسيك تستقبل العالم بأكبر موجة في تاريخ المونديال!
7 يونيو 2026 12:37

مكسيكو (أ ف ب) 
قبل أيام قليلة من استضافة المكسيك للمباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم، احتشد آلاف الأشخاص في الشارع الرئيسي للعاصمة في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية على الإطلاق.واشتهرت «الموجة» المعروفة بـ «+La ola» في ملاعب كرة القدم المكسيكية خلال مونديال 1986 لتشجيع المنتخب الوطني، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية. تتمثل في الوقوف مع رفع الأذرع، ثم الجلوس عندما يحذو الآخرون حذوهم، محاكاة لموجة استمدت منها اسمها.
تجمّع السكان المحليون في وقت مبكر من صباح السبت، مرتدين قمصان المنتخبات الوطنية ورافعين الأعلام، وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة ويحرّكون أذرعهم وأرجلهم.
وامتد الحشد الجماهيري لمسافة كيلومترين على طول شارع باسيو دي لا ريفورما الشهير، وهو شارع واسع يمرّ بقلب مكسيكو سيتي، سعياً لكتابة رقم قياشي جديد في طول الموجة المكسيكية الشهيرة.
وتنوع الحضور في الحشد الكبير بين كبير وصغير ونساء ورجال، وكان أكثر المشاهد لفتاً للأنظار وجود نساء يرتدين أثواباً فاخرة وأقنعة هياكل عظمية على غرار «كاتريناس»، وهي شخصيات أيقونية مرتبطة بعيد الموتى في البلاد.
عزف أعضاء فرقة «لا سونورا سانتانيرا» أنغاما استوائية، بينما قاد مُقدّم الحفل الحركة الجماعية وصاح قائلا «انتباه! نركع، ننحني، ثم نقفز بأقصى سرعة. ارفعوا أيديكم عاليا!».
وبإشارة، وقف الصف الأمامي رافعا أذرعه ثم ركع، بينما كرر من خلفه الحركة تباعا حتى تمايل الحشد بأكمله كأمواج المحيط.
وقالت جلوريا فراغوسو (55 عاماً):"لم أستطع تفويت فرصة المشاركة في هذا الحدث الرائع، مؤكدة أنه يظهر الوجه الحقيقي للمكسيك التي تجمع بين المحبة والوحدة والسلام.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة مشيرة إلى أن بلادها على أتم الاستعداد لاستقبال الجماهير القادمة لحضور نهائيات كأس العالم التي تستضيفها مع كل من كندا والولايات المتحدة.

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