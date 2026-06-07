24 «هدّافاً تاريخياً» يجتمعون في «مونديال 2026»

عمرو عبيد (القاهرة)

تشهد بطولة كأس العالم 2026، وجود 17 نجماً، يتصدّرون قوائم هدافي منتخباتهم التاريخية، في حين يقترب 7 هدّافين كبار أيضاً، من اعتلاء تلك القمة، وربما يتحقق ذلك خلال «المونديال» بالفعل، الذي قد يكون صاحب الرقم القياسي، باجتماع هذا العدد الكبير من هدّافي المنتخبات التاريخيين، في نُسخة مونديالية واحدة.

ويتزعّم تلك القائمة بالطبع، الأسطوريان، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كونهما الأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية، عبر التاريخ، بواقع 143 هدفاً لـ«الدون» في 227 مباراة مع البرتغال، مقابل 116 هدفاً لـ«البرغوث» خلال 198 مباراة مع الأرجنتين، يليهما مُباشرة، البلجيكي «الدبّابة» روميلو لوكاكو، الذي أحرز مؤخراً هدفه الـ90 مع «الشياطين»، خلال 126 مباراة، وهو الخامس في ترتيب القائمة التاريخية العالمية.

ومعهم، يلعب نيمار وإدين دجيكو، المونديال الأخير لكليهما، وهما يحملان الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع منتخبيهما، إذ سجّل البرازيلي 79 هدفاً، ليتجاوز «الجوهرة» بيليه في قائمة «السليساو» بفارق هدفين، في حين يُغرّد البوسني بعيداً جداً بـ73 هدفاً في 148 مباراة، وبالتأكيد يتوهّج النجم الإنجليزي، هاري كين، في تلك القائمة، بـ79 هدفاً، من المُتوقّع أن تزيد خلال الأيام المُقبلة، ليُحافظ على مكانته التاريخية مع «الأسود الثلاثة»، رُبما لعقود طويلة.

ويحتل هدّاف المنتخب القطري التاريخي، المُعز علي، مكانة مُتميّزة أيضاً بين هؤلاء «العمالقة»، إذ نجح خلال 10 سنوات فقط، في الابتعاد بقمة هدافي «العنابي»، بـ60 هدفاً في 126 مباراة، كما يبرز «الصاروخ» النرويجي، إيرلينج هالاند، صاحب الـ55 هدفاً في 49 مباراة، بالمُعدّل «المُرعب» 1.12 هدف/ مباراة، ومعه الهولندي، «مُفاجأة الحقبة الحالية»، ممفيس ديباي، الذي تجاوز كبار هدافي «الطواحين» بأهدافه الـ55 أيضاً، وهو نفس رصيد السنغالي، ساديو ماني، أسطورة هدافي «أسود التيرانجا»، بفارق كبير عن الجميع.

أما عن بقية الأسماء الـ17، أصحاب القمم الحالية، والمُشاركين مع منتخباتهم في المونديال، فيظهر المُخضرمان ماركو أرناتوفيتش بـ47 هدفاً مع النمسا، مقابل 49 للإكوادوري إينر فالنسيا، ثم كريس وود مع نيوزلندا بـ45 هدفاً، وكلاً من إلدور شومورودوف مع أوزبكستان ودوكينز نازون مع هايتي، ب44 هدفاً، بجانب الكندي جوناثان دافيد ب39 هدفاً، و22 هدفاً لريان مينديز، هدّاف الرأس الأخضر.

على جانب آخر، هُناك 7 نجوم آخرين في هذا المونديال، يترقّبون اقتناص قمة الهدافين لدى منتخباتهم، ويُعد الفرنسي كيليان مبابي أبرزهم، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط، ليُعادل رقم جيرو، صاحب ال57 هدفاً، إلا أن مبابي قد يُدرك هذا الأمر خلال المباراة الودية الأخيرة، قبيل انطلاق كأس العالم، وحتى لو لم يفعل، فإن مباريات «الديوك» في تلك النُسخة، تؤهله لاعتلاء تلك القمة مُنفرداً.

وينطبق الأمر ذاته على المغربي أيوب الكعبي والكونغولي سيدريك باكامبو، إذ يحتاج كل منهما إلى هدف واحد، ليُشارك الكعبي مواطنه أحمد فراس القمة المغربية، ب36 هدفاً، ويصل باكامبو إلى 22 هدفاً، ليتساوى مع ديوميرسي مبوكاني، في حين يبحث نجما «البريميرليج» السابقين، محمد صلاح وسون هيونج مين، عن هدفين، للحاق بقمة هدافي المنتخبين، المصري والكوري الجنوبي، حيث يملك صلاح حالياً 67 هدفاً، مقابل 69 لمُدربه حسام حسن، في حين أحرز سون 56، مقابل 58 ل«العجوز» تشا بوم كون.

وقد تبدو الأمور صعبة بالنسبة للأردني، علي علوان، صاحب ال29 هدفاً، إذ يحتاج إلى 4 أهداف للحاق بالمُتصدّر، حمزة الدردور، لكن علوان لا يزال يملك فُسحة من الوقت، خاصة أنه يبلغ من العُمر 26 عاماً، ورغم أن الكولومبي، خاميس رودريجيز، يبتعد بفارق 5 أهداف عن قمة «الأسطوري»، راداميل فالكاو، بواقع 31 هدفاً مقابل 36، إلا أن مجموعة كولومبيا تفتح الباب أمام رودريجيز، لتقليص هذا الفارق، لاسيما أنه سبق له تسجيل 6 أهداف «مونديالية»، انتزع بها صدارة هدافي كأس العالم 2014.