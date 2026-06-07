44% نسبة تسجيل صلاح لأول «هاتريك» عربي في تاريخ «المونديال»

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يسبق للمنتخبات العربية أن شهدت تسجيل أحد نجومها «هاتريك»، خلال أي مباراة في كأس العالم، واقتصرت إنجازات هدافي العرب في هذا الصدد، على إحراز «ثُنائية»، تكرّرت 4 مرات، عبر النجوم، المصري عبد الرحمن فوزي عام 1934 في مرمى المجر، ثم الجزائري صلاح عصاد في 1982 أمام تشيلي، والمغربيان، عبد الرزاق خيري عام 1986 في شباك البرتغال، وبصير صلاح الدين في 1998 أمام إسكتلندا.

وبحسابات قوة وتصنيف المنتخبات في كأس العالم 2026، وتحليل وضع كل منتخب عربي في مجموعته «المونديالية»، وكذلك قياسات عُمر وقُدرات أبرز المهاجمين العرب، يعتقد «الذكاء الاصطناعي» أن النجم المصري، محمد صلاح، هو الأقرب لتحقيق هذا الإنجاز، حيث منحه نسبة 44%، لاحتمال تسجيله «هاتريك» في واحدة من مباريات المجموعة السابعة، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بين النجوم العرب، حسب تحليل «العقل الإلكتروني».

ونظراً للفارق الكبير في تصنيف «الفيفا»، بين مصر «29» ونيوزلندا «85»، فإن «الذكاء الاصطناعي» يرى أن فُرصة صلاح كبيرة، لتسجيل تلك «الثُلاثية التاريخية» في شباك «أصحاب الرداء الأبيض»، وحتى إذا كان الموسم الأخير لم يكن الأفضل «رقمياً» لصلاح، على الصعيد الأوروبي، فإنه يملك معدلات تهديفية مُتميّزة وخبرة عالمية غير عادية، تُمكنّه من تحقيق ذلك، لاسيما أنه النجم الأبرز والأهم في هجوم «الفراعنة».

كما يُعتقد، على نفس القياس، أن الفُرصة ستكون مواتية للهدّاف المغربي، أيوب الكعبي، خلال مواجهة منتخب هايتي، الذي يحتل الترتيب الـ83 في تصنيف الاتحاد الدولي، مقابل المرتبة السابعة لـ«أسود الأطلس»، رابع كأس العالم السابقة، وبلغت نسبة احتمالات تسجيل الكعبي لهذا «الهاتريك» 36%، في تلك المباراة، حيث بلغ الشباك في آخر مباراتين وديتين مع المنتخب، كما أنهى موسمه هدافاً لفريق أولمبياكوس اليوناني.

ومنح «الذكاء الاصطناعي» نسباً تراوحت بين 18% و21%، لاحتمال أن يُسجّل أحد أبرز نجوم منتخبي، الجزائر أو الأردن، ذلك «الهاتريك»، خلال مواجهة «الشقيقين» في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة، مع منح أفضلية نسبية لمُهاجم «النشامى» الشاب على علوان، ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب، يليه مُباشرة موسى التعمري، نجم استاد رين الفرنسي، وفي المقابل، وضع «العقل الإلكتروني» رهانه الأول بين صفوف «محاربي الصحراء»، على محمد الأمين عمورة نجم فولفسبورج الألماني، يليه مُباشرة أمين قويري جناح مارسيليا الفرنسي، ولم يستبعد النجم القدير، رياض محرز، من إمكانية تحقيق ذلك الإنجاز.

وبنسبة 13%، ظهر اسم النجم السعودي سالم الدوسري في قائمة الاحتمالات، إذ قد يتمكن هداف «الأخضر» المونديالي من تسجيل «الهاتريك الحُلم» أمام منتخب الرأس الأخضر، في المباراة الأخيرة بالمجموعة الثامنة، ووضع «العقل الإلكتروني» نسبة محدودة، لتقارب التصنيف بين المنتخبين، وكذلك مُستوى كل منهما في الآونة الأخيرة، لكنه يرى أن خبرة «الأخضر» في المونديال، قد تصنع الفارق، مقابل الظهور الأول لـ«أسماك القرش».