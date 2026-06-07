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الرياضة

مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

مواهب نسائية واعدة تتألق في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
7 يونيو 2026 14:35

أبوظبي (وام)
برزت مجموعة من المواهب النسائية الصاعدة خلال منافسات الجولة الرابعة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بعدما قدمن مستويات فنية متميزة وروحاً تنافسية عالية، عكست التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو النسائية في دولة الإمارات.
وأكدت اللاعبات المشاركات أن البطولة تمثل منصة مهمة لتطوير المهارات الفنية واكتساب الخبرات وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والالتزام والطموح الرياضي، في ظل الأجواء التنظيمية المتميزة والمنافسات القوية التي تشهدها.
وقالت مهرة العزيزي، المتوجة بذهبية وزن 40 كجم، إن البطولة منحتها فرصة خوض نزالات قوية تطلبت تركيزاً واستعداداً بدنياً وذهنياً، مشيرة إلى أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في تعزيز قيم الالتزام والانضباط لديها وزادت من شغفها بمواصلة تطوير مستواها.
من جانبها، أكدت حمدة علي، الفائزة بذهبية وزن 44 كجم، أنها استعدت للبطولة عبر أشهر من التدريبات المكثفة، معربة عن فخرها بالمشاركة في بطولة تحمل اسماً غالياً على الجميع، ومشيرة إلى أن قوة المنافسات تشكل حافزاً لتقديم أفضل المستويات.
وأوضحت اللاعبة أشنا، من نادي الجزيرة للجوجيتسو أن البطولة تمثل فرصة مثالية للتعلم وتحسين الأداء الفني، مؤكدة أن التطور المستمر وتقديم مستويات أفضل في كل مشاركة يمثلان الهدف الأهم بالنسبة لها، لافتة إلى أن الجوجيتسو أسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها وهو ما انعكس إيجاباً على حياتها اليومية.
كما أعربت ميثاء مبارك الكتبي، من نادي العين، الحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات وزن 40 كجم، عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها، مشيدة بالدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو للاعبين واللاعبات، وما يمثله من حافز لتحقيق المزيد من النجاحات.
بدورها، أكدت مريم عبد الناصر، لاعبة نادي العين المشاركة في منافسات وزن 69 كجم، أن البطولة كان لها أثر إيجابي كبير في تعزيز طموحاتها الرياضية، وحفزتها على مواصلة التدريب والمشاركة في البطولات المقبلة بثقة أكبر، رغم التحديات البدنية والنفسية التي صاحبت المنافسات.

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