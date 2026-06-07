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الرياضة

«الشطرنج» يعلن تنظيم النسخة الأولى من «الإمارات لأصحاب الهمم»

«الشطرنج» يعلن تنظيم النسخة الأولى من «الإمارات لأصحاب الهمم»
7 يونيو 2026 17:00

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، تنظيم بطولات الإمارات المتنوعة لمختلف الفئات العمرية، والنسخة الأولى من بطولة الإمارات لأصحاب الهمم.
وتنطلق بطولة الإمارات الفردية لفئات تحت 8 و10 أعوام من 26 إلى 30 يونيو الجاري في نادي عجمان للشطرنج، ثم بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للرجال والسيدات من 3 إلى 9 يوليو المقبل بنادي الشارقة للشطرنج.
وتقام بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية المفتوحة والإناث لأعمار 12 و14 و16 و18 و20 عاماً، من 10 إلى 16 يوليو في نادي الفجيرة للشطرنج، وصولاً إلى بطولة الإمارات الأولى لأصحاب الهمم من 17 إلى 23 يوليو بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة.
وقال الدكتور سلطان علي الطاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني، إن النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم ترسخ جهود الاتحاد النوعية في توفير بيئة محفزة ومشجعة لهذه الفئة، وتمكينهم من المشاركة في البطولات، بهدف إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الخارجية، لاسيما أن الاتحاد الدولي اعتمد تنظيم فعاليات تضمن مشاركتهم فيها مثل الأولمبياد الدولي.
وأكد حرص الاتحاد على نجاح النسخة الأولى من البطولة، وتقديم كافة التدابير اللازمة لمشاركة أكبر فئة في المنافسات، لما لها من أثر كبير في الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم، خصوصاً أن دولة الإمارات على أعتاب استضافة أولمبياد الشطرنج 2028 بأبوظبي.

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