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الرياضة

ميداليتان للإمارات في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي

ميداليتان للإمارات في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي
7 يونيو 2026 18:08

بتايا- تايلاند (وام)

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أحرز منتخب الإمارات للتجديف الحديث ميداليتين، فضية وبرونزية، في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي التي اختتمت اليوم، في مدينة بتايا التايلاندية، بمشاركة 15 دولة.
وجاءت الميدالية الفضية عبر الثنائي أحمد خميس الحمادي ومحمد سلمان سيف في منافسات زوجي الرجال، فيما نال محمد سالم السويدي الميدالية البرونزية في فئة الناشئين تحت 16 عاماً.
وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أعضاء المنتخب الوطني بهذا الإنجاز، مشيداً بجهود الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، ودورهم في مواصلة حضور الإمارات على منصات التتويج في البطولات الخارجية.
وأكد أن النتائج المحققة تعكس العمل المتواصل الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة القارية.
وأشاد محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، بالمستوى الذي قدمه المنتخب خلال البطولة، مؤكداً أن الميداليتين تكتسبان أهمية خاصة في ظل قوة المنافسات والمشاركة الواسعة من نخبة المنتخبات الآسيوية.
وأشار إلى النتائج تعكس نجاح برامج الاتحاد في إعداد وتأهيل اللاعبين للمنافسة على أعلى المستويات، وتعزز من فرص تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.
ووجه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية؛ تقديراً لدورهم في دعم المنتخب الوطني والمساهمة في إعداد وتطوير المواهب الرياضية.

أحمد بن حمدان
مجلس الشارقة الرياضي
اتحاد الشراع والتجديف
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