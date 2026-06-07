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الرياضة

فيرستابن ينسحب مبكراً!

فيرستابن ينسحب مبكراً!
7 يونيو 2026 18:14

مونتي كارلو(أ ف ب)
انسحب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المنطلق من المركز الثاني، في اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا -1 الأحد.
وكان بطل العالم أربع مرات يأمل في انطلاقة قوية ليتقدم في الصدارة، وهو أمر بالغ الأهمية في شوارع الإمارة حيث يكاد يكون التجاوز مستحيلاً، إلّا ان سيارته رفضت الانطلاق عند خط البداية بسبب عطل ميكانيكي.
وعبّر "ماد ماكس" الذي توج عامي 2022 و2023 في موناكو حيث يقيم، عن استيائه عبر جهاز اللاسلكي قبل أن يخفف سرعته على حلبة موناكو ويعود إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة الأولى.
قال ابن الـ 28 عاماً "كان المحرك غريباً، حتى في لفة الإحماء. ثم رأيت عند خط الانطلاق المحرك وهو يعمل بشكل جنوني. لقد دُمر السباق".
واستجاب فيرستابن بسرعة للمشكلة التي واجهها بالانحراف إلى اليسار، ما سمح لسائق فيراري ابن الإمارة شارل لوكلير الذي انطلق مباشرة خلفه، بتجاوزه بأمان.
وحافظ سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب السائقين والذي انطلق من المركز الأول، على صدارته عند المنعطف الأول وهو في وضع ممتاز لتحقيق فوزه الخامس توالياً منذ انطلاق البطولة هذا العام بعد الصين واليابان وميامي وكندا
وكان البريطاني جورج راسل، زميل أنتونيلي ووصيفه في الترتيب، قد افتتح المنافسات بفوزه في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك.

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