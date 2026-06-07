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الرياضة

العين «أ» بطلاً لكأس السوبر تحت 19 عاماً

العين «أ» بطلاً لكأس السوبر تحت 19 عاماً
7 يونيو 2026 20:15

دبي (الاتحاد)
تُوِّج فريق نادي العين (أ) ببطولة كأس السوبر تحت 19 عاماً للموسم 2025-2026، بعد فوزه على فريق نادي الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت أمس على الملعب الفرعي لنادي النصر في دبي، حيث سجل هدفي العين اللاعبان زياد الراقي، وجورا سينجورا.
شهد المباراة عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وقام خلال مراسم التتويج بتسليم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق العين الميداليات الذهبية وكأس البطولة.
وجاءت مشاركة فريق العين (أ) في بطولة كأس السوبر بعد تحقيقه لقب مسابقة الدوري، كما حقق بطولة كأس الإمارات تحت 19 سنة، فيما جاءت مشاركة فريق الوحدة بصفته ثاني الدوري، بحسب اللائحة.

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